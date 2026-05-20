Polska "Zostałem zapewniony". Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Amerykanami

Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Szef MON spotkał się w środę z Christopherem Mahoneyem, zastępcą szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Dana Caine'a.

- Wczoraj i dzisiaj zostałem zapewniony po raz kolejny o tym, że Polska jest modelowym sojusznikiem. Jest niezwykle ważnym partnerem, jeżeli nie najważniejszym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie, że spełnia wszystkie oczekiwania budowy silnego sojuszu inwestycji w bezpieczeństwo, brania na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo Europy, wschodniej flanki NATO, swojego kraju, i zdolności do samoobrony - powiedział.

Dodał, że Polska to udowadnia, "inwestując 5 proc. w zbrojenia w bezpieczeństwo, dokonując zakupów i transferu najlepszych technologii, oraz inwestując w obecność amerykańskich żołnierzy przez współpłacenie za ich pobyt". - To jest około 15 tys. dolarów rocznie za każdego amerykańskiego żołnierza. Inne państwa europejskie nie postępują w ten sposób. Polska jest liderem wydatków, liderem inwestycji, liderem transformacji i liderem tych relacji - stwierdził.

Kosiniak-Kamysz: prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy

Wicepremier przekazał, że obecność wojsk USA w Polsce nie ulegnie zmianie. - Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo, czyli to, co dokładnie mówiliśmy, że nie podjęto decyzji o zmniejszeniu [kontyngentu - red], tylko tymczasowe wstrzymanie - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił też, że "trwa polska ofensywa na rzecz wzmacniania relacji polsko-amerykańskich". Wspomniał, że rozmawiał we wtorek z Pete'em Hegsethem, a także o spotkaniach wiceministrów Cezarego Tomczyka i Pawła Zalewskiego w USA, a także o spotkaniu szefa Sztabu Generalnego WP gen. Wiesława Kukuły z dowódcą sił NATO w Europie generałem Alexusem Grynkewichem.

Kosiniak Kamysz ocenił, że te spotkania "przynoszą określone efekty". - Te oświadczenia, które wydawaliśmy i których udzielaliśmy w ostatnich kilku dniach, wszystkie się wczoraj właśnie potwierdziły i zostały potwierdzone przez stronę amerykańską. Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy, nie poprzez emocje, nie poprzez jednodniowe wydarzenia, tylko strategiczną [relację - red.] i szum informacyjny, który czasem powstaje, nie zakłóci tej relacji - zaznaczył.

