Światowe media o prounijnych demonstracjach w Polsce

"Tak jak brexit nagle stał się faktem, czego nikt się nie spodziewał, tak samo może stać się u nas"

CNN: okrzyk 'zostajemy' to jasny przekaz, że Polska jest i pozostanie członkiem Unii Europejskiej

Euronews: w Polsce odbywają się prounijne wiece, a linie konfliktu wyznaczają orzeczenia sądów

Euronews zestawił te wypowiedzi zwolennika sojuszu z Unią Europejską ze słowami eurosceptyka. "To nie jest Unia, to są biurokraci w Brukseli. Czym jest Unia i kim są urzędnicy z Brukseli? To są ludzie, którzy nie są wybrani przez państwa członkowskie, prawda?" powiedział AP Zygmunt Miernik. "Nie wiem, skąd oni się wzięli, kto to stworzył i przywłaszczają sobie prawa, których nie mają prawa przywłaszczać, i chcą coraz bardziej ingerować. Bardzo się cieszę z orzeczenia (Trybunału Konstytucyjnego), że w Polsce najważniejszy jest sąd konstytucyjny" - dodał mężczyzna.