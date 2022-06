Przekroczył prędkość, bo chciał wysuszyć samochód. Stracił prawo jazdy

czytaj dalej

Władimir Putin chciałby szerokiej strategicznej obecności Rosji na Morzu Bałtyckim, ale to mało prawdopodobny rozwój wypadków - oceniła dr Domitilla Sagramoso, ekspertka ds. Rosji z King's College w Londynie. Ekspertka podkreśla, że myślenie o Rosji jako imperium jest komunikatem wysyłanym z Kremla do rodaków bardziej niż do Zachodu.