Żona prezesa PKOl-u zarobiła ponad milion złotych za siedem miesięcy pracy w państwowym banku

Miała być kampania informacyjna, a była po prostu wyborcza. Nie ma dnia bez dowodów na to, jak poprzednia władza, wykorzystując władzę, walczyła o jej utrzymanie. Pikniki 800 plus miały skalę, liczbę i koszt, który mnoży pytania o sens. Inny, niż tylko partyjny, bo ten aż nadto rzucał się w oczy. Do końca sierpnia PKW ma podjąć decyzję, czy Prawo i Sprawiedliwość poniesie za to konsekwencje finansowe. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.