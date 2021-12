Lokal na wrocławskim Manhattanie i mieszkanie w sercu miasta. "GW": żona premiera wyprzedaje majątek

czytaj dalej

17 156 nowych zakażeń koronawirusem i 616 zgonów osób chorych na COVID-19 - to dzisiejsze dane dotyczące epidemii, które przekazał w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - To kolejny dowód na to, że szczepienia są potrzebne - podkreślił.