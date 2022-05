"Powiedział: mi się już kończy". Medyk opisuje zatrzymanie poszukiwanego w całej Europie Węgra

Obok w pokoju była jego partnerka, a na stole leżało kilkanaście paszportów - szef Ratownictwa Medycznego w Kępnie opowiedział, jak wyglądało badanie zatrzymanego Zoltana P., jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie. Węgier był nieuchwytny przez osiem lat. Trafił do aresztu, gdzie będzie oczekiwał na ekstradycję.

"Brał udział w napadzie na grupę obywateli Chin, podczas którego doszło do strzelaniny z użyciem karabinów kałasznikow. 55-latek odpowiada także za kradzież 1,5 mln euro w gotówce. Komunikat o poszukiwanym był opublikowany na stronie Europe Most Wanted" - opisano.

"Trudno powiedzieć, co tak naprawdę chodziło mu w tym momencie po głowie"

Do mieszkania wynajmowanego przez Zoltana P. i jego partnerkę siłowo weszła grupa bojowa Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu. W akcji brało udział kilkadziesiąt osób, w tym szef Ratownictwa Medycznego w Kępnie Miron Leśniarek, który osobiście badał zatrzymanego. - Wspólnie z dwoma ratownikami stanowiliśmy zaplecze medyczne - wyjaśnił, opowiadając o procedurze.

Ocenił, że zatrzymany Węgier podczas badania był spokojny, "ale kiedy skomentowaliśmy jego młody wiek, powiedział do nas, że 'mi się już kończy'". - Myślę, że mógł mieć na myśli koniec swojego życia na wolności. Trudno powiedzieć, co tak naprawdę chodziło mu w tym momencie po głowie i o jakim końcu mówił. Ale zabrzmiało to dziwnie, szczególnie w tych okolicznościach - powiedział Leśniarek.