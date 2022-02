Żołnierze USA w Polsce. Drugi samolot z głównymi amerykańskimi siłami wylądował w Jasionce

Kolejni amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej przybyli do Polski. Na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem w niedzielę wylądował drugi samolot z głównymi siłami USA, których celem jest wsparcie wschodniej flanki NATO w obliczu narastającego konflikt pomiędzy Rosją a Ukrainą. Przyleciał też wojskowy sprzęt.

Wcześniej tego dnia, przed godziną 14 na płycie podrzeszowskiego lotniska wylądował amerykański samolot Boeing C-17 Globemaster III, którym do Polski z bazy lotniczej Dover w stanie Delaware przyleciała grupa żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

Błaszczak: to najlepsza odpowiedź na zagrożenia

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił po godz. 14 na briefingu, że to pierwsza grupa żołnierzy amerykańskich pochodzących z elitarnej jednostki. – Ci żołnierze są doskonale znani żołnierzom Wojska Polskiego. Niejednokrotnie wspólnie ćwiczyli. Niejednokrotnie brali udział w misjach. Służyli ramię w ramię w wielu państwach na całym świecie – dodał.

Błaszczak mówił, że to najlepsza odpowiedź na zagrożenia, które dotyczą wschodniej flanki NATO. Dodał, że to świadczy także o bardzo poważnym traktowaniu obowiązków sojuszniczych.

- Odstraszanie i solidarność to najlepsza odpowiedź na agresywną politykę Moskwy, na agresywną próbę odbudowy imperium rosyjskiego - powiedział szef MON.

Jak dodał, "to jest odpowiedź", która została przygotowana w ramach rozmów, także tych dwustronnych. - Miałem sposobność kilkakrotnie, w ostatnim tygodniu również, rozmawiać z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem na ten temat. Ale to jest konsekwencja wielu spotkań, wielu rozmów pana prezydenta Andrzeja Dudy, jako zwierzchnika Sił Zbrojnych - mówił Błaszczak.

- A więc to jest najlepsza odpowiedź na zagrożenia, to jest jedyna metoda, żeby zapewnić bezpieczeństwo Polsce, ale także innym państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO - podkreślił.

Błaszczak o przerzucie amerykańskich sił do Polski: najlepsza odpowiedź na zagrożenie

Błaszczak o przerzucie amerykańskich sił do Polski: najlepsza odpowiedź na zagrożenie TVN24

Kolejne samoloty lądują w Polsce

W sobotę rano na lotnisku w Jasionce wylądował jeden niewielki samolot z amerykańskimi żołnierzami z 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Major Przemysław Lipczyński z 18 Dywizji Zmechanizowanej przekazał tego dnia, że samolotem przyleciały osoby z grupy przygotowawczej oraz część dowództwa żołnierzy, którzy będą w Polsce stacjonować. Agencja Reuters podała zaś, że amerykańska armia potwierdziła, iż do Polski przybył ​​ dowódca 82. Dywizji Powietrznodesantowej, generał Christopher Donahue .

Amerykańscy żołnierze na wschodniej flance NATO

2 lutego Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 1700 żołnierzy trafi do Polski, 300 do Niemiec, a około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.