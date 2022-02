Żołnierze USA w Polsce. Główne amerykańskie siły wylądowały w Jasionce

Amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej przybyli do Polski. Na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował samolot z głównymi siłami USA, których celem jest wsparcie wschodniej flanki NATO w obliczu agresywnych działań Rosji wobec Ukrainy.

Amerykański samolot Boeing C-17 Globemaster III, którym do Polski z bazy lotniczej Dover w stanie Delaware przyleciała grupa żołnierzy z 82. Dywizji, wylądował w niedzielę przed godziną 14 na płycie podrzeszowskiego lotniska.

W sobotę rano na lotnisku w Jasionce wylądował jeden niewielki samolot z amerykańskimi żołnierzami z 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Major Przemysław Lipczyński z 18 Dywizji Zmechanizowanej przekazał tego dnia, że samolotem przyleciały osoby z grupy przygotowawczej oraz część dowództwa żołnierzy, którzy będą w Polsce stacjonować. Agencja Reuters podała zaś, że amerykańska armia potwierdziła, iż do Polski przybył ​​ dowódca 82. Dywizji Powietrznodesantowej, generał Christopher Donahue .

Amerykańscy żołnierze na wschodniej flance NATO

2 lutego Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 1700 żołnierzy trafi do Polski, 300 do Niemiec, a około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.