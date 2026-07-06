Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Żołnierze USA w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz: wypełni się rotacja wojsk

Kamila Grenczyn
Justyna Sochacka
Zespół autorek
Kamila GrenczynOprac. Justyna Sochacka
|
Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce - poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił również o "strategicznym momencie" związanym z podpisaniem umowy w zakresie rozwoju zdolności produkcyjnych pocisków manewrujących.

W poniedziałek w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA i Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 z firmą Anduril Industries w zakresie rozwoju zdolności produkcyjnych pocisków manewrujących.

W czasie wydarzenia głos zabrał szef MON. Jak zwrócił uwagę, podpisanie umowy ma miejsce dzień przed szczytem NATO w Ankarze w Turcji. - To nie jest przypadkowa data i nieprzypadkowe miejsce - powiedział.

- To jest strategiczny moment przedstawienia tak naprawdę polskiej racji stanu. Dzisiaj ta polska racja stanu jest tutaj w Bydgoszczy. Pokazuje z jednej strony wielką inwestycję polsko-amerykańską w rozwój najnowocześniejszych technologii dalekiego, precyzyjnego, ale i taniego w produkcji zasięgu pocisków manewrujących - mówił minister obrony.

Tusk: nie igrajcie z ogniem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: nie igrajcie z ogniem

Kosiniak-Kamysz o rotacji żołnierzy USA w Polsce

Jak zaznaczył Kosiniak-Kamysz, Polska jest pierwszym państwem w Europie, z którym firma Anduril Industries podpisuje umowę tego typu. - Możemy być centrum nie tylko dla siebie, gdzie mamy w tej umowie zawartą wyłączność przez Polską Grupę Zbrojeniową dla produkcji, transferu technologii (...), a w efekcie wyprodukowania również polskiej wersji Barracuda 500 - oznajmił.

Szef MON wskazał, że oznacza to "tak naprawdę budowanie Polski jako strategicznego miejsca dla transferu technologii, rozwoju przemysłu zbrojeniowego, który staje się kołem napędowym polskiej gospodarki". Mówił również o roli Polski w łączeniu Stanów Zjednoczonych z Europą.

- Z tym większą radością odebrałem informację od pani Stephanie Holmes, zastępcy ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, od attache wojskowego (...), że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce - poinformował Kosiniak-Kamysz.

Szef MON ocenił, że wznowienie rotacji wpisuje się w rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i przemysłu obronnego.

Kosiniak-Kamysz oświadczył także na konferencji, że na najbliższy szczyt NATO Polska jedzie jako lider militarny i gospodarczy regionu wschodniej flanki NATO, który wypełnia wszystkie zobowiązania sojusznicze. Zapewnił, że z takim przekazem na szczyt uda się cała Polska delegacja.

Umowa w sprawie produkcji pocisków Barracuda-500M

Odnosząc się do umowy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i WZL-2 a firmą Anduril Industries, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun ocenił, że to wielka szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego na nowe miejsca pracy, rozwój gospodarczy regionów oraz na "podatki, które będą zasilały budowę wielkiego potencjału, który będzie stanowił o naszym bezpieczeństwie i o rozwoju gospodarczym".

Kontrakt jest efektem podpisanego w październiku 2025 roku strategicznego porozumienia, którego celem było między innymi ustanowienie w Polsce miejsca, w którym produkowane miałyby być amerykańskie pociski. Jak podkreśla MON, realizacja podpisanej w poniedziałek umowy pozwoli na montaż, a następnie produkcję oraz obsługę eksploatacyjną pocisków manewrujących Barracuda w spółkach PGZ. W dalszej kolejności strony będą pracować nad ich polską wersją.

Autonomiczne rakietowe pociski manewrujące dalekiego zasięgu Barracuda-500M z głowicą o masie ponad 45 kologramów mają zasięg prawie 900 kilometrów. Przeznaczone są do wystrzeliwania z samolotów bojowych i transportowych oraz odpowiednich wyrzutni naziemnych.

Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejWojsko PolskieWojsko
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
Ciała czterech osób w mieszkaniu, śledczy mają wyniki sekcji
Kraków
Andrzej Domański
Rząd chce uprościć prowadzenie firm. "To będzie ogromna zmiana"
BIZNES
Szpital w Zabrzu
Połączone oddziały onkologii dziecięcej i brak specjalisty. List szpital do rodziców
Katowice
Uderzył w znak, miał przy sobie narkotyki. Kierowca autobusu zatrzymany
Spowodował kolizję, miał narkotyki. Kierowca autobusu zatrzymany
Olsztyn
Raul Guillermo Rodriguez Castro
"Mogę negocjować z każdym. Jeśli nadarzy się okazja, także z Trumpem"
Kamo'oalewa widoczna z sondy Tianwen-2
"Pytania do Niebios" dotarły do quasi-księżyca Ziemi
METEO
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Śledztwo prokuratury po wypadku autobusu
WARSZAWA
Telefon wakacje urlop plaża
Hit wśród turystów. "Liczba dynamicznie rośnie"
Łukasz Figielski
Akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi za zabójstwo znajomego bezdomnego
Prokuratura: proboszcz uderzył siekierą i podpalił bezdomnego. Akt oskarżenia
RADOM
Wypadek autobusu miejskiego w Warszawie
Cztery minuty grozy. Jak przebiegał feralny kurs autobusu 186
Dariusz Gałązka
imageTitle
Takiego przypadku nie było nigdy. Kluczowe pytania po decyzji FIFA
EUROSPORT
Taylor Swift i Travis Kelce
Co wiadomo o ślubie roku. "Wowwwwww! To najlepsze określenie"
Kultura i styl
Krem z filtrem powinniśmy aplikować już przed wyjściem na plażę
Anne Hathaway zakryta od stóp do głów. To jest prawdziwy anti-aging
Zuzanna Kuffel
Zarzuty w sprawie wielomilionowej dotacji z NCBR (zdjęcie ilustracyjne)
7,5 miliona dotacji z NCBR, pięć osób z zarzutami wyłudzenia
Trójmiasto
Wjechała do pola kukurydzy
Po ucieczce próbowała się ukryć w kukurydzy
Wrocław
Kierowca zarejestrował niebezpieczną jazdę dwóch mężczyzn na hulajnogach w Poznaniu
Na hulajnogach, drogą krajową, ze sporą prędkością
Poznań
Cezary Tomczyk
Tomczyk: to powinno wybrzmieć w każdym polskim domu
Polska
senior emeryt shutterstock_2639896625_1
Kto dostanie 14. emeryturę? Wkrótce ZUS wypłaci pieniądze
BIZNES
Kobieta skacze z mostu Schonausteg nad rzeką Aare podczas słonecznej pogody w Bernie w Szwajcarii, 20 sierpnia 2023 roku
W Szwajcarii z pracy wracają wpław? Co widać na nagraniu
Gabriela Sieczkowska
Pałac Prezydencki figuruje na mapie jako Pałac Kibolski
Wulgarne nazwy na mapach Google. Jest komentarz z ministerstwa
Polska
Po uderzeniu w znak drogowy samochód osobowy zapalił się przy autostradzie A4
Zjechał z A4, uderzył w znak, auto spłonęło
Wrocław
Plastikowe opakowania na żywność
Ważna zmiana w sklepach. Niedługo wchodzi zakaz
BIZNES
Giorgia Meloni, Donald Trump
Oburzenie po słowach Trumpa. "Same się komentują"
Sri Lanka więzienie
Walki gangów w więzieniu. "Sytuacja całkowicie wymknęła się spod kontroli"
Wypadek miejskiego autobusu przy Dworcu Zachodnim w Warszawie
MZA i producent autobusów zabierają głos po wypadku
WARSZAWA
imageTitle
Sabalenka: chcę się upić i zapomnieć o tenisie
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek na terenie gdyńskiej firmy. Policja wyjaśnia okoliczności
Na terenie firmy zginął pracownik
Trójmiasto
Orientacyjny obszar ewakuacji
Odkopali niewybuch. Zaplanowano ewakuację trzech tysięcy osób
Wrocław
Teheran, Iran
Najgorzej od 45 lat. Kolosalne straty
BIZNES
Folarin Balogun
"Szambo", "największy skandal w historii". Piszą o decyzji FIFA
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica