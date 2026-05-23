Polska Politico dotarło do depeszy od ambasadora. "Dominującą reakcją jest poczucie zdrady"

Szef MON: pracujemy nad przekształcaniem obecności wojsk USA z rotacyjnej w stałą

W opublikowanym w sobotę artykule portal Politico zwrócił uwagę, że 13 maja Pentagon ogłosił decyzję o anulowaniu planowej rotacji czterech tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski, a blisko tydzień później prezydent USA Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski "dodatkowych pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy".

Politico ujawnia depeszę od ambasadora

Politico przytacza cytaty z depeszy wysłanej z amerykańskiej ambasady w Warszawie do USA. Wśród jej adresatów znalazło się między innymi biuro sekretarza stanu USA Marco Rubio. Pod wiadomością - oznaczoną jako poufna, ale nieobjętą klauzulą tajności - widnieje podpis ambasadora USA Toma Rose'a. Opisuje w niej reakcję, z jaką wśród polskich władz spotkała się pierwotna decyzja o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy.

"Dominującą reakcją (...) jest poczucie zdrady, zwłaszcza biorąc pod uwagę powtarzające się publiczne przedstawianie Polski przez prezydenta Trumpa jako najbardziej wiarygodnego i oddanego sojusznika Ameryki w Europie" - czytamy.

Ambasador - cytowany przez Politico - ocenił w depeszy, że strona polska uznała odwołanie rotacji za naruszenie zaufania, a przez kilka dni, jakie minęły między decyzją Pentagonu a komunikatem Trumpa, w Polsce panowały "rozczarowanie", "zdziwienie" i "autentyczne zaniepokojenie".

Miał dodać, że do problemu przyczyniła się niespójna komunikacja między obecną i poprzednią administracją USA. Poprzedni prezydent Joe Biden zatwierdził rotacje żołnierzy w reakcji na pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę.

Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie

"Rotacyjne rozmieszczenie wojsk zainicjowane po inwazji Rosji w 2022 roku nigdy nie miało na celu ustanowienia stałych baz, ale nigdy nie było to konsekwentnie ani skutecznie zakomunikowane publicznie" - oceniono w depeszy. W konsekwencji "tymczasowa rotacyjna obecność stopniowo zaczęła być postrzegana w Polsce jako półtrwała gwarancja bezpieczeństwa, a my zrobiliśmy niewiele, by temu przeciwdziałać".

"Wstrząsy z ostatnich dni mogą 'wzmocnić presję na odejście od amerykańskich systemów obronnych, przyspieszenie integracji obronnej Unii Europejskiej kosztem Ameryki i szerzeniem antyamerykańskich narracji politycznych i medialnych w całym regionie'" - ostrzeżono w depeszy.

