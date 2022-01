Zderzenie tira z busem. Policja: są poszkodowani, kierowca ciężarówki odjechał z miejsca zdarzenia

czytaj dalej

W reakcji na koncentrację wojsk Rosji na Białorusi prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozważa wysłanie do krajów wschodniej flanki NATO od tysiąca do pięciu tysięcy dodatkowych żołnierzy - podał dziennik "New York Times". W razie eskalacji ich liczba mogłaby szybko wzrosnąć nawet do 50 tysięcy.