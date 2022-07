ZNP: Brakuje 20 tysięcy nauczycieli. Minister nie robi nic, by zapobiec katastrofie

Związek Nauczycielstwa Polskiego oczekuje niezwłocznych rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim. Jeśli te nie przyniosą porozumienia, związkowcy są gotowi do rozpoczęcia po 31 sierpnia procedury sporu zbiorowego. - Spór zbiorowy zakłada różne rozwiązania, nie zawsze kończy się strajkiem, ale strajk to jedno z rozwiązań - powiedział prezes ZNP Sławomir Broniarz. Dodał, że "minister edukacji Przemysław Czarnek zdaje się bagatelizować", że nauczyciele "masowo odchodzą ze szkoły".

Przez ostatnie dwa tygodnie ZNP zbierało wśród swoich członków informacje na temat oczekiwanych przez nich form protestu środowiska nauczycielskiego, jeśli nie udałoby się dojść do porozumienia z rządem. Broniarz przekazał, że sytuacja jest zła. - Mamy do czynienia z pogorszeniem warunków pracy, rekordową inflacją i w tym czasie proponuje się nam 4,4 proc. podwyżki - powiedział. - Nie ukrywam, że to bulwersuje nauczycieli. Jednym z efektów tego stanu rzeczy jest masowe odchodzenie ze szkoły, co minister edukacji Przemysław Czarnek zdaje się bagatelizować - dodał szef ZNP.