ZNP: Minister zastrasza nauczycieli. Czarnek: proszę nie lękać się

Nocne komunikaty i tabelki od kuratorów

To reakcja między innymi na komunikat, który resort edukacji opublikował w poniedziałek późnym wieczorem w mediach społecznościowych. "Mamy sygnały, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach. Naszym obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na takie informacje" - można było w nim przeczytać.

Przedstawiciele MEN zapowiadali też: "Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem. Nie ma także naszej zgody na zachęcanie dzieci oraz młodzieży do chuligańskich i wulgarnych zachowań. Nie ma zgody na to, aby uczniowie zachowywali się w taki sposób".

Kilka godzin przed publikacją wpisów na koncie MEN poseł Bartosz Arłukowicz opublikował w sieci pisma, które według niego resort miał rozsyłać do dyrektorów szkół. Odbiorcy pisma, które miało powstać z inicjatywy MEN, byli zobowiązani do przekazania "informacji dotyczącej sytuacji związanej z manifestacjami z udziałem uczniów, nauczycieli i dyrektorów". W tabelce miały pojawić się dane szkoły, skrócony opis zdarzenia i podjęte działania.

ZNP reaguje i pisze do kuratorów

W środę na antenie TVN24 Broniarz komentował: - Po pierwsze, chcielibyśmy, żeby minister określił, kto te konsekwencje i wobec kogo będzie wyciągał, bo prawo oświatowe nie daje ministrowi takich uprawnień. Po drugie, jeśli pan minister ma dowody, to oczekujemy pokazania tych szkół, nauczycieli, dyrektorów, którzy rzekomo zachęcali uczniów do udziału w różnego typu wydarzeniach, których jesteśmy świadkami.

Minister: proszę nie straszyć jakimś "zastraszaniem"

Lewica: nie jesteśmy w XIX wieku

W środę działania Czarnka na konferencji przed siedzibą resortu komentowali też posłowie Lewicy. - Pan minister Czarnek chyba się nie zorientował, że nie mamy już XIX wieku, tylko wiek XXI - mówiła posłanka Magdalena Biejat. I dodawała: - Szkoła nie służy do tego, żeby dyscyplinować, tylko edukować. A żeby szkoła mogła edukować, to musi się znaleźć przestrzeń na edukację obywatelską, na naukę demokracji i walkę o swoje prawa w praktyce. I musi być przestrzenią bezpieczną.

Biejat stwierdziła, że musi to wszystko powtarzać, bo "minister Czarnek najwyraźniej ma problemy ze słuchem". - To nie jest czas na realizowanie chorych fantazji pana ministra - mówiła posłanka. - To nie jest czas na przerzucanie na szkołę, nauczycieli i uczniów jego wydumanych strachów, którymi karmi się najprawdopodobniej oglądając swoją własną propagandę. To jest czas, kiedy powinno się zadbać o bezpieczeństwo nauczycieli i uczniów - dodawała.