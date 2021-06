Znany arystokrata zatrzymany przez CBA w aferze reprywatyzacyjnej

Sąd aresztował hrabiego Michała S., znanego ze starań o zwrot arystokratycznych majątków odbieranych po wojnie - dowiedział się tvn24.pl. Zarzuty prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczą oszustw związanych z procesem odzyskiwania kilkudziesięciu pałaców, kamienic i działek o łącznej wartości co najmniej 170 milionów złotych.

Mienie zagrabione

- Postępowanie dotyczy mienia należącego przed II wojną światową do dawnych rodów szlacheckich, tj. kilkudziesięciu nieruchomości położonych na terenie Rzeczpospolitej (zespoły pałacowe, nieruchomości zabudowane i niezabudowane) oraz tzw. rekompensat za mienie zabużańskie znajdujące się na terenach dzisiejszej Ukrainy i Białorusi oraz nieruchomości objętych dekretem (chodzi o tzw. dekret Bieruta - red.) na terenie Warszawy o szacunkowej wartości 170 milionów złotych - brzmi fragment komunikatu.

Według naszych informacji wśród zatrzymanych jest Michał S., od lat angażujący się w procesy zwrotu tego mienia. Śledczy uważają, że to on stworzył mechanizm, w którym m.in. dopuszczano się oszustw by udokumentować tytuły własności.