Znamy plan batalii o Trybunał Konstytucyjny. "Sędziowie nie wykluczają zawiadomienia policji"

|
Trybunał Konstytucyjny
Stępień: nie wyobrażam sobie, żeby sędzia Trybunału szarpał się ze strażnikiem
Uroczystość złożenia notarialnego ślubowania w Sali Kolumnowej Sejmu, próby osobistego dostarczenia dokumentów do kancelarii prezydenta i wejścia do Trybunału Konstytucyjnego - taki plan działania mają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, których prezydent dotąd nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego. W przypadku odmowy wejścia do budynku Trybunału, rozważane jest zawiadomienie policji. Szczegóły ujawnia Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+.
Artykuł dostępny w subskrypcji

Program "News Michalskiego" można oglądać na żywo w TVN24+ we wtorki i czwartki o 9:00 lub na żądanie w dowolnym momencie.

Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski oraz Marcin Dziurda, czyli czworo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których Karol Nawrocki dotąd nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego w celu odebrania ślubowania, złożą je o 12.30 w Sali Kolumnowej Sejmu. Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, poznał szczegółowy plan uroczystości i ustalił, że sędziowie planują osobiście dostarczyć poświadczone notarialnie ślubowania do kancelarii prezydenta.

Według ustaleń dziennikarza uroczystość w Sejmie będzie podzielona na dwie części - najpierw marszałek Sejmu ma wręczyć sędziom uchwały o ich wyborze na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a następnie sędziowie mają odczytać ślubowanie i podpisać w obecności notariusza. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zaprosili Karola Nawrockiego na uroczystość w Sejmie, a wcześniej dwukrotnie prosili o wyznaczenie terminu ślubowania zgodnego z dotychczasową tradycją. Wobec braku działań prezydenta i braku podstaw prawnych do odmowy przyjęcia ślubowania, sędziowie TK twierdzą, że składają ślubowanie wobec prezydenta, co ich zdaniem nie musi oznaczać, że dzieje się to w obecności głowy państwa.

Źródła Patryka Michalskiego twierdzą, że choć sędziowie analizowali kilka opcji, to w środę wieczorem byli gotowi osobiście dostarczyć notarialnie potwierdzone dokumenty do kancelarii prezydenta. - Wiem, że w planach jest osobista obecność w biurze podawczym kancelarii prezydenta. Myślę, że to nie wydarzy się natychmiast po uroczystości, ale to kwestia kilku godzin, kiedy wszystkie dokumenty, notarialne odpisy będą gotowe, by trafić do prezydenta - mówi jeden z naszych informatorów. - Sędziowie zamierzają pojawić się w kancelarii prezydenta - mówi drugi rozmówca.

Dziennikarz TVN24
