czytaj dalej

30-latek poszedł w okolicach miejscowości Kulesze (woj. warmińsko-mazurskie) z psem do lasu. Gdy zwierzę wpadło do bagna, chciał mu pomóc i sam też ugrzązł. Wydostał się, razem z czworonogiem, dopiero po kilku próbach. Jako że stracił orientację w terenie, przez całą noc wołał o pomoc. Gdy na miejsce przyjechali policjanci, drogę do swojego pana wskazał im pies.