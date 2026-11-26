Polska Zmyślone wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i księdza Jana Twardowskiego na konkursie polonistycznym Maciej Mazur |

Zmyślone wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i księdza Jana Twardowskiego na konkursie polonistycznym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Chinnapong/Shutterstock

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W konkursie kuratoryjnym z języka polskiego znalazło się zadanie, w którym pojawił się wiersz "Prośba o wyspy szczęśliwe" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Podlaska kurator oświaty Agnieszka Krokos-Janczyło przyznała, że w zadaniu stwierdzono "małą nieprawidłowość": zamiast cytatu znalazła się parafraza.

Oryginalny wiersz brzmi następująco:

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj, ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań, we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu. Pokaż mi wody ogromne i wody ciche, rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych, dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul, myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością. Konstanty Ildefons Gałczyński "Prośba o wyspy szczęśliwe"

W konkursowym zadaniu znalazł się jednak inny tekst:

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, wiatrem łagodnym włosy rozdmuchaj, chmurki rozwieź, ażeby gwiazdy grały, ażeby rozkosz trwała, ażeby róża kwitła, ażeby ptak śpiewał. A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź, gdzie ciche światło i cień promienny, gdzie noc jest słodka, a dzień niechętny do odejścia, gdy z wolna gaśnie. Konkursowy wiersz

Kto jest odpowiedzialny za to liryczne karaoke? - Mamy dwóch autorów i mamy recenzenta. Autorzy układają, a recenzent recenzuje - poinformowała Krokos-Janczyło. Okazuje się więc, że recenzent nie zauważył, że autorzy "poprawili" wiersz Gałczyńskiego.

- To była parafraza i generalnie taki utwór jest, więc nie wprowadzajmy opinii publicznej w błąd - tłumaczyła podlaska kurator oświaty.

Zmyślony wiersz księdza Jana Twardowskiego

W teście kuratorium jest jeszcze jeden wiersz - "Do moich uczniów" księdza Jana Twardowskiego - ale i ten nie zgadza się z oryginałem.

Uczniowie moi, uczenniczki drogie, ze szkół dla umysłowo niedorozwiniętych, com wam uczył lat kilka, stracił nerwy swoje, i wam niechaj poświęcę kilka wspomnień świętych. Jan Twardowski, "Do moich uczniów"

W teście pojawił się jednak następujący tekst:

Pytasz mnie, czemu wiersze piszę tak dziecinne i czemu mi się w głowie świecą gwiazdy inne, czemu wciąż wierzę w miłość niezmienną i prostą… Odkrywam wam tajniki, ufnym małym dzieciom: że trzeba mieć po prostu serce zachwycone. Wiersz konkursowy

Teoretycznie to ksiądz Twardowski, ale praktycznie to wesoła twórczość nie wiadomo kogo. Kiedy o sprawie napisała "Gazeta Wyborcza", kuratorium po konkursie opublikowało nową wersję zadania z adnotacją "tekst zainspirowany utworem…".

- Kompromitacja jest podwójna, bo zamiast przyznać się, że się zrobiło błąd, to oni próbują wprowadzić nas w błąd - stwierdziła Agata Sawczenko z "Gazety Wyborczej".

Kuratorium zdecydowało, że zadanie zaliczy wszystkim. Kto poprawiał poetów, wciąż nie wiadomo. - Jest to sprawa, która jest dla mnie bardzo ważna - powiedziała Krokos-Janczyło, wskazując na "dobro dziecka".

- Najważniejsza w pracy z młodzieżą jest obopólna uczciwość. Ja jako nauczycielka wymagam od moich uczniów, ale wymagam również od siebie - powiedziała Elżbieta Żukowska, nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym "Collegium Gedanense" w Gdańsku. - Wymagam uczciwości, prawdomówności, rzetelności i wysiłku - dodała.

Uczniowie, pamiętajcie więc, że w pracach nie powołujemy się na twórczość poety o inicjałach AI.