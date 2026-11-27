Piotr Klemczak zmienił nazwisko na Kotowicz, znany jest jako "Tulipan z Opola"

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Twarz Piotra Klemczaka - teraz używającego nazwiska Kotowicz - pokazaliśmy po raz pierwszy w TVN24 w 2019 roku, gdy wyszło na jaw, że uwiódł zakonnicę i wyłudził od niej ponad pół miliona złotych. Szybko okazało się, że pokrzywdzonych przez niego jest znacznie więcej.

Piotr Kotowicz wypatrywał ofiar wszędzie: w aptece, sklepie spożywczym, na siłowni, w kasynie... Rozkochał w sobie psycholożkę, do której chodził na terapię. Poznanego w myjni samochodowej właściciela luksusowego auta naciągnął na ponad 120 tysięcy złotych, obiecując intratną inwestycję w handel miedzią.

A będąc pierwszy raz w więzieniu, nawet tam wyciągnął pieniądze od mężczyzny chorego na guza mózgu.

Ponad dwóch milionów złotych, które w sumie wyłudził od swoich ofiar, nigdy nie znaleziono.

Piotr Kotowicz poszukiwany był listem gończym Źródło zdjęcia: policja.gov.pl

Natomiast gdy już stanął przed sądem i dostał surowy wyrok - Kotowicz nie trafił za kratki. Zmienił nazwisko i zniknął. Poszukiwano go listem gończym. Wystawiono też za nim czerwoną notę Interpolu, czyli międzynarodowy wniosek organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu i tymczasowe aresztowanie.

Gdzie Kotowicz wpadł? Czy jego zatrzymanie sprawi, że odsiedzi wyrok? Niekoniecznie. W tle: problem tak zwanego neosędziego.