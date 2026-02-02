Jest nowy Szef Sztabu DORSZ. "Wyrazy pełnego zaufania"

Akt mianowania na nowe stanowisko gen. Jarosławowi Chojnackiemu wręczył pod koniec stycznia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Generał sprawował wcześniej między innymi stanowisko zastępcy Szefa Sztabu w DORSZ.
Nowy Szef Sztabu DORSZ
"Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, z dniem 2 lutego 2026 roku gen. bryg. Jarosław Chojnacki został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - poinformowało w poniedziałek na platformie X dowództwo.
DORSZ złożyło jednocześnie generałowi gratulacje oraz "wyrazy pełnego zaufania w związku z objęciem tej odpowiedzialnej funkcji". "Życzymy powodzenia w realizacji powierzonych zadań, trafnych decyzji oraz satysfakcji płynącej ze wspólnej służby na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej" - dodano w komunikacie.
"Jesteśmy przekonani, że Pana doświadczenie i profesjonalizm będą istotnym wsparciem w dalszym wzmacnianiu bezpieczeństwa państwa oraz w budowaniu efektywnej współpracy - zarówno wewnątrz Dowództwa Operacyjnego, jak i z partnerami krajowymi oraz sojuszniczymi" - czytamy we wpisie.
Jak uzupełniło DORSZ w komentarzu na X, gen. Chojnacki "zastąpił dotychczasowego Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ gen. dyw. Wojciecha Marchwicę, który przeszedł do rezerwy".
Opracował Kuba Koprzywa /lulu
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: x.com/DowOperSZ