Jest nowy Szef Sztabu DORSZ. "Wyrazy pełnego zaufania"

Rzecznik DORSZ: Rosjanie tak planują loty, żeby być blisko naszych granic Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Akt mianowania na nowe stanowisko gen. Jarosławowi Chojnackiemu wręczył pod koniec stycznia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Generał sprawował wcześniej między innymi stanowisko zastępcy Szefa Sztabu w DORSZ.

Nowy Szef Sztabu DORSZ

"Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, z dniem 2 lutego 2026 roku gen. bryg. Jarosław Chojnacki został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" - poinformowało w poniedziałek na platformie X dowództwo.

DORSZ złożyło jednocześnie generałowi gratulacje oraz "wyrazy pełnego zaufania w związku z objęciem tej odpowiedzialnej funkcji". "Życzymy powodzenia w realizacji powierzonych zadań, trafnych decyzji oraz satysfakcji płynącej ze wspólnej służby na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej" - dodano w komunikacie.

"Jesteśmy przekonani, że Pana doświadczenie i profesjonalizm będą istotnym wsparciem w dalszym wzmacnianiu bezpieczeństwa państwa oraz w budowaniu efektywnej współpracy - zarówno wewnątrz Dowództwa Operacyjnego, jak i z partnerami krajowymi oraz sojuszniczymi" - czytamy we wpisie.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dniem 2 lutego 2026 roku gen. bryg. Jarosław Chojnacki został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych 🇵🇱.



Z tej okazji składamy Panu Generałowi serdeczne gratulacje oraz wyrazy pełnego… pic.twitter.com/nzJQTtvRjO — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 2, 2026 Rozwiń

Jak uzupełniło DORSZ w komentarzu na X, gen. Chojnacki "zastąpił dotychczasowego Szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ gen. dyw. Wojciecha Marchwicę, który przeszedł do rezerwy".

OGLĄDAJ: "Czasami bywa tak, że większym grzechem jest niezabicie kogoś" Zobacz cały materiał

Opracował Kuba Koprzywa /lulu