Prezydent spotka się z premierem w sprawie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym

To, co zrobił PiS w sprawie Lotosu to jest granda, skandal, narażenie na szwank bezpieczeństwa energetycznego Polski i to jest działanie wbrew polskiej racji stanu - powiedział Miłosz Motyka (PSL), komentując sprzedaż części udziałów Lotosu saudyjskiej spółce Saudi Aramco. Informacje w tej sprawie ujawnili dziennikarze "Czarno na białym".