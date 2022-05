PiS zmienia struktury partii. Spotkanie Komitetu Politycznego przy Nowogrodzkiej

Do 15 czerwca zostaną powołani nowi pełnomocnicy okręgowi w 94 okręgach. Nie będą mogły to być osoby pełniące funkcje ministerialne, wiceministerialne oraz członkowie prezydium Sejmu i Senatu - potwierdził po zebraniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości sekretarz generalny tej partii Krzysztof Sobolewski. Oznacza to, że stanowiska stanowiska pełnomocników stracą między innymi Jacek Sasin, Michał Dworczyk, Elżbieta Witek czy Mariusz Kamiński. - Ani nikt nie zrezygnuje, ani nikt nie wybiera. To decyzja pana prezesa - tłumaczył Sobolewski.

W piątek w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zebrał się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie komitetu zatwierdzili zmiany w strukturze ugrupowania oraz omówili plany na najbliższe miesiące, w tym objazd polityków partii po kraju.

Siedziba PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie TVN24

Przed zebraniem komitetu szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiadał, że struktury Prawa i Sprawiedliwości zostaną podzielone na 100 okręgów. Obecnie jest ich 41. Karol Karski, europoseł PiS i skarbnik partii wyjaśniał w rozmowie z reporterem TVN24, że "chodzi o to, żeby struktury PiS były bliżej mieszkańców, bliżej obywateli i żeby można było realizować nasz program na tym najbliższym Polakom poziomie".

94 okręgi dostosowane do okręgów senackich

Po godzinie 16.30 z dziennikarzami po zebraniu komitetu rozmawiali wicerzecznik PiS Radosław Fogiel i sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. - Pan prezes przedstawił dziś komitetowi politycznemu propozycję, wniosek o zmianę w strukturach partyjnych okręgowych. Komitet przychylił się pozytywnie do propozycji - powiedział na początku Sobolewski.

W związku z tym, jak opisał, "do 15 czerwca będą powoływani nowi pełnomocnicy okręgowi, którzy rozpoczną urzędowanie od 1 lipca". - Będą to 94 okręgi, dostosowane zakresem do okręgów senackich. Ich zadaniem będzie przygotowanie nowych struktur do zjazdów okręgowych, gdzie będą wybierane zarządy okręgowe - tłumaczył.

Sobolewski zaznaczył, że nowi pełnomocnicy nie będą mogli być osobami pełniącymi funkcje ministerialne, wiceministerialne. a także nie będą to mogli być członkowie prezydium Sejmu i Senatu.

Pytany, kto będzie wybierał pełnomocników, odparł: - W Prawie i Sprawiedliwości mamy ten przywilej i zaszczyt, że ostateczne słowo, decydujące należy zawsze do prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Więc pan prezes będzie powoływał pełnomocników okręgowych - podsumował.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski i wicerzecznik tej partii Radosław Fogiel przed siedzibą PiS PAP/Mateusz Marek

Jarosław Kaczyński wybierze pełnomocników

Sobolewski wspomniał, że na ten moment osób, które łączą funkcję centralne i w okręgach, jest 12.

To między innymi Elżbieta Witek, Jacek Sasin, Mariusz Kamiński, Michał Dworczyk, Marcin Horała, Paweł Szefernaker, Dariusz Piontkowski czy Szymon Szynkowski vel Sęk.

Dopytywany, co stanie się takimi osobami, Sobolewski odpowiedział, że "tu nie chodzi o zdecydowanie się, wybranie". - Pan prezes decyduje o powołaniu nowych pełnomocników okręgowych. Ani nikt nie zrezygnuje, ani nikt nie wybiera. To decyzja pana prezesa. Pan prezes zdecyduje o powołaniu nowych 94 pełnomocników okręgowych do 15 czerwca - opisał.

Sekretarz generalny PiS dalej mówił, że w tej chwili "nie zachodzą żadne przesłanki, aby były odbyły się jakiekolwiek przedterminowe wybory".

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel pytany, czy decyzje te zostały podjęte jednomyślnie, odparł: - Panowała absolutna zgoda członków komitetu.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads, akw//now

Źródło: TVN24, PAP