Co PiS szykuje na polityczną jesień? "Kaczyński musi dać ludziom igrzyska"

Nie jest tajemnicą, że w Jachrance omawialiśmy plany na kolejny sezon polityczny - tak w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceminister infrastruktury Marcin Horała mówił o tematach wyjazdowego posiedzenia klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przyznał, że wśród nich pojawiły się repolonizacja mediów i zmiany w sądownictwie. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna oceniła, iż "Kaczyński wie, że jego rząd jest niezwykle słaby, że tak naprawdę to jest zorganizowana grupa amatorów i nieudaczników". - Więc co musi zrobić? Musi postawić na propagandę - dodała.

"Gdyby wtedy nie było tych wet, to ta reforma przebiegałaby szybciej i sprawniej"

- Nie jest tajemnicą, że w Jachrance omawialiśmy plany na kolejny sezon polityczny, na to, co po wakacjach - przyznał Marcin Horała. Pytany, czy wśród tematów pojawiła się kwestia dalszych zmian w wymiarze sprawiedliwości oraz repolonizacji mediów, odpowiedział, że "te dwie kwestie to są jedne z takich kwestii, które są dość powszechnie podnoszone jako coś, co jeszcze nie zostało zrobione, co czeka na realizację".