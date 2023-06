Czym zajmie się Jarosław Kaczyński w rządzie? Premier odpowiada

Morawiecki o roli Kaczyńskiego w swoim rządzie

Morawiecki był pytany przez dziennikarza TVN24 Bartosza Bartkowiaka, jaki jest podział ról pomiędzy nim a Jarosławem Kaczyńskim, a także jakie zadania wyznaczył nowemu wicepremierowi. - Pan premier Jarosław Kaczyński tym razem nie wchodzi w rządu po to, aby jakąś bardzo konkretną działkę, konkretny obszar mocno rozbudować, tak jak stało się to poprzednim razem - powiedział.

Jak dodał, "wszyscy Polacy wiedzą, że wraz z (poprzednim - red.) wejściem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego ruszyły z kopyta prace nad ustawą o bezpieczeństwie ojczyzny". - I to dzięki pracy pana prezesa doszło do zintegrowania bardzo wielu funkcji bezpieczeństwa, do bardzo szybkich decyzji dotyczących budowania zapory fizycznej na granicy z Białorusią. Tej zapory, która ochrania nas przed nielegalną imigracją. Tej samej zapory, o której pan Tusk powiedział, że nigdy nie powstanie. No jakoś powstała w ciągu pół roku - stwierdził premier.