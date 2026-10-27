Polska Rzecznik prezydenta o powołaniu Andrzeja Domańskiego i następcy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

Leśkiewicz: będzie jedna uroczystość powołania Domańskiego na wicepremiera i nowego ministra za Pełczyńską-Nałęcz Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP/EPA

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Minister finansów Andrzej Domański został w zeszłym tygodniu mianowany wicepremierem. Donald Tusk przekazał, że wniosek w tej sprawie został wysłany do Karola Nawrockiego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził w czwartek w TVN24, że dotarł on do kancelarii prezydenta. Tego samego dnia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że odchodzi z rządu. Nieznane jest jeszcze nazwisko jej następcy.

We wtorek Leśkiewicz przekazał, że powołanie Domańskiego na wicepremiera oraz nowego ministra funduszy i rozwoju na stanowisko odbędzie się podczas jednej uroczystości. - Kiedy pan premier Donald Tusk skieruje do prezydenta wniosek w sprawie kolejnej zmiany w rządzie, wówczas w ramach jednej uroczystości dojdzie do aktu powołania wicepremiera Andrzeja Domańskiego i nowego ministra zastępującego panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz - powiedział w Polsacie.

Zapytany, kiedy może do tego dojść, odparł, że "to na pewno nie będzie trwało długo".