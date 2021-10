Ryszard Terlecki o zmianach w rządzie: pewnie będą w tym tygodniu

czytaj dalej

Operator miejskiego monitoringu wypatrzył dwóch mężczyzn leżących przed wejściem do parku Wilsona w Poznaniu. Gdy policja pojawiła się na miejscu jeden z nich już nie żył. Po kilku miesiącach ustaleń, funkcjonariusze wiedzą, co wydarzyło się tamtej nocy i kto mógł przyczynić się do śmierci 40-latka. Zarzuty usłyszały trzy osoby.