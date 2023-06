Prezydent Andrzej Duda dokona zmian w rządzie. Piotr Mueller: Jarosław Kaczyński jedynym wicepremierem

Rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał, że Jarosław Kaczyński będzie jedynym wicepremierem w rządzie, co potwierdziło wcześniejsze nieoficjalne doniesienia mediów. Pozostali wicepremierzy złożyli rezygnacje z funkcji wicepremierów, ale pozostaną ministrami. - Szef naszego obozu politycznego, prezes PiS Jarosław Kaczyński zostanie jedynym wicepremierem. Dzisiaj odbędzie się powołanie - zaznaczył.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin , który dotychczas także pełnił funkcję wicepremiera, poinformował, że we wtorek wieczorem złożył rezygnację z tego urzędu w związku z powrotem prezesa PiS do Rady Ministrów.

Będzie to powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował on z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Kaczyński kierował od października 2020 roku.