Rzecznik rządu o możliwej rekonstrukcji. Podaje termin 

Ewentualne zmiany w rządzie zostaną przedstawione prezydentowi Andrzejowi Dudzie w przyszłym tygodniu - przekazał rzecznik rządu Piotr Mueller. Dodał jednak, że jeżeli w ogóle do nich dojdzie, to będą one "kosmetyczne". - Mówimy o kilku osobach - dodał.

Rzecznik rządu Piotr Mueller w Programie Pierwszym Polskiego Radia był pytany o zmiany w rządzie i wejście do niego nowych koalicjantów Zjednoczonej Prawicy, w tym ugrupowania Adama Bielana - Republikanów. Mueller podkreślił, że zmiany w rządzie, jeśli nastąpią, to będą "kosmetyczne". - Jeśli będą [zmiany w rządzie - przyp. red.], to będą to zmiany kosmetyczne, mówimy o kilku osobach - mówił rzecznik rządu. Zastrzegł jednak, że nie będzie uprzedzał decyzji premiera Mateusza Morawieckiego, który najpierw przedstawi zmiany prezydentowi Andrzejowi Dudzie.