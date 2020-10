W umowie koalicyjnej "rzeczy, które nie mogą być jawne ze względów wrażliwości bezpieczeństwa państwa"

Mamy pewien kierunek, pewną busolę, jeśli chodzi o to, co chcemy zmieniać, natomiast konkretnych zapisów jeszcze nie ma - mówił o umowie koalicyjnej Zjednoczonej Prawicy Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Dodał, że nie może ujawnić jej szczegółów.

W sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin podpisali nową umowę koalicyjną. Jej treść nie została jednak opublikowana. Nowe porozumienie między trzema formacjami politycznymi to efekt toczących się od tygodni negocjacji w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki w środę przedstawił informację na temat planowanych zmian w składzie kierowanej przez niego Rady Ministrów.

"Potrzebne są rozstrzygnięcia polityczne, ale których po prostu ujawnienie nie służy interesowi państwa"

- Mamy pewien kierunek, pewną busolę, jeśli chodzi o to, co chcemy zmieniać, natomiast konkretnych zapisów jeszcze nie ma - stwierdził Ociepa. Dodał, że szczegóły pakietu programowego ogłosi premier.

Dodał, że jeśli chodzi o ustawę COVID-ową, w której znalazł się zapis o bezkarności urzędników, to w tej sprawie osiągnięto konsensus. - Porozumienie popiera te zapisy, które są zaprezentowane przez Prawo i Sprawiedliwość, a Solidarna Polska zgłaszała jakieś niuanse do tego i miało być to przedmiotem dwustronnych uzgodnień, których nie znam - powiedział.