Zmiany w rankingu zaufania. Radosław Sikorski goni Karola Nawrockiego

Pierwsze miejsce sondażu zaufania nadal zajmuje Karol Nawrocki. Urzędującej głowie państwa ufa niemal połowa Polaków - dokładnie 48,8 proc. ankietowanych, z czego 28,2 proc. "zdecydowanie", a 20,6 proc. "raczej". To wynik lepszy o 1,1 punktu procentowego niż przed miesiącem (w styczniu prezydentowi ufało 47,7 proc. badanych - red.).

Szybciej jednak rośnie zaufanie do wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiemu. Obecnie ufa mu 46,7 proc. badanych przez IBRiS, czyli o 3,7 punktu proc. więcej niż przed miesiącem. 24,6 proc. badanych w lutym ufa Sikorskiemu "zdecydowanie", a 22,1 proc. "raczej".

Zaufanie do polityków w lutym 2026

Trzecie miejsce w rankingu zachowuje premier Donald Tusk, do którego zaufanie wyraziło łącznie 41,2 proc. uczestników sondażu (18,1 proc. zdecydowanie ufa; 23,1 proc. raczej ufa). Jak wskazał Onet, jest to spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu ze styczniem.

Poza podium znalazł się Włodzimierz Czarzasty. Marszałkowi Sejmu ufa 41 proc. uczestników sondażu, na nieco mniejsze zaufanie wyborców (39,7 proc.) może liczyć wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz

Spośród polityków parlamentarnej opozycji największym zaufaniem cieszą się Krzysztof Bosak (36,2 proc.), były premier Mateusz Morawiecki (35,8 proc.) i Sławomir Mentzen (31,9 proc.). Prezes PiS Jarosław Kaczyński z 29,4-procentowym zaufaniem zajmuje miejsce nad Grzegorzem Braunem, któremu ufa 28,1 proc. badanych przez IBRiS.

Brak zaufania do prezydenta wyraziło łącznie 42,8 proc. ankietowanych, Sikorskiemu nie ufa 37 proc., a Tuskowi ponad połowa - 52,5 proc.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany 20 i 21 lutego metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Opracował Adam Michejda