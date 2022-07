Ministerstwo Ziobry chce zmian w przepisach o prokuraturze. "Zabetonowanie struktury kadrowej"

W Sejmie jest rządowy projekt autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, który miałby doprowadzić do ograniczenia kompetencji prokuratora generalnego na rzecz prokuratora krajowego. Opisała go "Gazeta Wyborcza". Jak twierdzą prokuratorzy, z którymi rozmawiała "GW", nowelizacja może służyć "zabetonowaniu struktury kadrowej Prokuratury Krajowej na lata i zabezpieczeniu przed zmianą na stanowisku ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego".

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy - Prawo o prokuraturze trafił już do Sejmu, dostał numer druku i został wysłany do pierwszego czytania. Najbliższe posiedzenie rozpoczyna się 6 lipca.

Oficjalne uzasadnienie nie przekonuje prokuratorów

"Złośliwy prezent", spełnienie warunków czy zabezpieczenie przed utratą władzy?

"Wyborcza" przedstawia też inne możliwe powody złożenia tego projektu. Część rozmówców gazety uważa, że może to być "złośliwy prezent" od Ziobry dla Morawieckiego, bo "gdyby premier wraz z PiS wpadł na pomysł pozbycia się Ziobry z prokuratury i ministerstwa, to nowy prokurator generalny nie miałby większego wpływu na to, co dzieje się w Prokuraturze Krajowej".