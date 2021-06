Minister Przemysław Czarnek postanowił całkowicie scentralizować polską szkołę, postanowił oddać władzę w ręce kuratorów, którzy są urzędnikami politycznymi, którzy będą reprezentowali linię ministerstwa - powiedziała w "Faktach po Faktach" Dorota Łoboda, radna Warszawy, jedna z liderek ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz ocenił, że propozycje ministra zmierzają "do czegoś, co można nazwać cenzurą prewencyjną, co można nazwać efektem mrożącym".

Przeciwnicy zmian w oświacie planowanych przez ministra Przemysława Czarnka zebrali się w poniedziałek po południu przez siedzibą resortu edukacji i nauki. Nie zgadzają się między innymi na podporządkowanie szkół kuratorom. Ministerstwo Edukacji chce, by kurator miał większy niż dotychczas wpływ na powoływanie dyrektorów szkół i innych placówek, a także na odwoływanie i zawieszanie dyrektorów w przypadku, gdy nie wypełniają poleceń.

Sprawę komentowali w "Faktach po Faktach" Dorota Łoboda, jedna z liderek ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji oraz prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

"Nasza cierpliwość już się skończyła"

Dorota Łoboda, radna Warszawy, jedna z liderek ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji mówiła w "Faktach po Faktach", że "to był protest kategoryczny". – Nasza cierpliwość już się skończyła. Te zmiany, które planuje minister Czarnek, przelały czarę goryczy - oceniła.

- Minister postanowił całkowicie scentralizować polską szkołę, postanowił zideologizować, postanowił oddać władzę w ręce kuratorów, którzy są urzędnikami politycznymi, którzy będą reprezentowali linię ministerstwa. Nie dyrektor, nie nauczycielki i nauczyciele, nie rodzice, nie uczennice i uczniowie, tylko jednoosobowo urzędnik z kuratorium na polecenie ministra Czarnka będzie decydował o tym, co się będzie działo w polskich szkołach. Tak być nie powinno – mówiła.

"Każdy z dyrektorów dwa razy się zastanowi. To jest właśnie ten efekt mrożący"

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz ocenił, że "to jest budowanie pewnego narzędzia do czegoś, co można nazwać cenzurą prewencyjną, co można nazwać efektem mrożącym, co można nazwać próbą upartyjnienia edukacji".

- To będzie wymagało ogromnego zaangażowania i odwagi ze strony nauczycieli, dyrektorów, żeby w momencie, kiedy rząd przyjmie ten koncept pana ministra - chociaż być może to jest nadużycie semantyczne w odniesieniu do tego - żeby powiedzieć: ja chcę do szkoły wprowadzić pytania o konstytucję, ja chcę zapraszać gości, którzy wzbogacą przedmioty nauczania, tą warstwę wychowawczą o te wartości, które szkoła współczesna powinna nieść – mówił.

- Każdy z dyrektorów dwa razy się zastanowi. To jest właśnie ten efekt mrożący – dodał.

Autor:js//rzw

Źródło: TVN24