Pożegnanie z maseczkami i kwarantanną. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Maseczki obowiązkowe już tylko w podmiotach leczniczych - czyli szpitalach i przychodniach. W pozostałych miejscach zakrywanie ust i nosa będzie jedynie "rekomendowane". Resort zdrowia poinformował w czwartek o zmianach w podejściu do wirusa, który zmienił świat. Zebraliśmy najważniejsze pytania i ministerialne odpowiedzi.

Nie, to zły pomysł. W dalszym ciągu we wszystkich punktach ochrony zdrowia (przychodniach, szpitalach, poradniach) trzeba będzie mieć zakryty nos i usta. Ministerstwo też rekomenduje - chociaż nie nakazuje - noszenia maseczek w miejscach, gdzie nie można zachować dystansu społecznego. Chodzi m.in. o transport zbiorowy.

Niedzielski: Od 28 marca wprowadzamy dwa rozwiązania. Pierwsze to zniesienie obowiązku noszenia maseczek

Co dalej z izolacją i kwarantanną?

Każdy zakażony będzie zobowiązany do izolacji, dokładnie w taki sam sposób jak w przypadku zakażenia chorobą zakaźną. We własnym zakresie będzie musiał funkcjonować tak, by nie narażać innych.