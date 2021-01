Mitera: nie można było przełamać tej kadencji

Na posiedzeniu nowej Krajowej Rady Sądownictwa 14 stycznia przegłosowano odwołanie przewodniczącego Rady Leszka Mazura i rzecznika prasowego, członka prezydium Macieja Mitery. Wnioski dotyczące odwołania zostały złożone w związku z "utratą zaufania". Zgodnie z oceną między innymi autorów opinii prawnej, jaką otrzymała pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, czynności zmierzające do odwołania Mazura i Mitery "były niezgodne z prawem".

"Jako prawnik nie zgadzam się z odwołaniem z funkcji członka prezydium"

Mitera w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego" zapewnił, że "ma się dobrze". - Życie biegnie dalej, nic nie trwa wiecznie - podsumował. Komentując odwołanie Leszka Mazura, zapytał i odpowiedział: Czy było to zgodne z prawem? W mojej skromnej ocenie nie.

- Co do mojej osoby to większość Rady z funkcji rzecznika jak najbardziej mogła mnie odwołać. Natomiast jako prawnik nie zgadzam się z odwołaniem z funkcji członka prezydium - powiedział.