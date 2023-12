Prezydent apeluje do premiera. Donald Tusk odpowiada

"W związku z działaniami ministra kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam premiera Donalda Tuska i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego" - napisał prezydent Andrzej Duda na platformie X. "Dzisiejsze działania mają na celu - zgodnie z Pana intencją - przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może Pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję" - zwrócił się do Dudy szef rządu.

Sejm podjął we wtorek wieczorem uchwałę w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w środowym komunikacie, że szef tego resortu Bartłomiej Sienkiewicz, powołując się na Kodeks spółek handlowych, odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz rady nadzorcze tych spółek. Dodano, że minister powołał nowe rady nadzorcze spółek, które powołały nowe zarządy spółek.

Andrzej Duda: wzywam rząd do respektowania polskiego porządku prawnego

W środę późnym popołudniem prezydent Andrzej Duda napisał na platformie X, że "cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania zasad konstytucyjnych i prawa". "Dlatego w związku z dzisiejszymi działaniami Ministra Kultury dotyczącymi mediów publicznych wzywam Premiera Donalda Tuska i Radę Ministrów do respektowania polskiego porządku prawnego" - dodał.

Podkreślił, że cała Rada Ministrów złożyła wobec niego przysięgę, o której mowa w art. 151 konstytucji, "zobowiązując się w szczególności do dochowania wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej".

Do wpisu dołączył skan pisma skierowanego do szefa rządu. Duda napisał, że "ewentualna zmiana podmiotu uprawnionego do powoływania i odwoływania składów osobowych organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej wymaga interwencji ustawodawcy i uchwalenia stosownych przepisów, zgodnie z Konstytucją". "Dopiero wówczas ewentualne zmiany będą legalnie możliwe" - dodał.