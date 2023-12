Zmiany w mediach publicznych. Krzysztof Szczucki: nie skarżymy się, nie prosimy o interwencję, tylko mówimy

Byłem obok pani marszałek Elżbiety Witek, kiedy ona rozmawiała z panią Verą Jourovą i nie była to prośba o interwencję - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" poseł PiS Krzysztof Szczucki. Odniósł się do rozmowy posłanki PiS i unijnej komisarz na temat zmian w mediach publicznych. Szczucki mówił, że Witek "zwróciła uwagę tylko pani Jourovej, że przez lata zajmowała się w Polsce praworządnością", a dzisiaj "spokojnie sobie spaceruje po gabinetach i nie reaguje".

Szczucki o rozmowie PiS z Jourovą: nie skarżymy, nie prosimy o interwencję, tylko mówimy

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że był "obok pani marszałek Elżbiety Witek, kiedy ona rozmawiała z panią Jourovą i nie była to prośba o interwencję".

- Zwróciła uwagę tylko pani Jourovej, że przez lata zajmowała się w Polsce praworządnością, z którą nie było realnych problemów - to było duże nadużycie mówienie o problemie z praworządnością - a dzisiaj, kiedy dokonuje się zamachu na media publiczne, i to zamachu głęboko nielegalnego, zresztą taka jest istota zamachu, to pani Jourova spokojnie sobie spaceruje po gabinetach i nie reaguje - przekonywał.