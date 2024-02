Helsińska Fundacja Praw Człowieka zapowiada "skargę na bezczynność" do sądu na resort kultury

Resort kultury nie udostępnia opinii prawnych, na które władze powoływały się dokonując zmian w mediach publicznych. Z wnioskiem o to zwróciły się do resortu Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Sieć Obywatelska Watchdog Polska. HFPC zapowiedziała w komunikacie "skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego". Watchdog Polska poinformowało zaś, że od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało odpowiedź, iż opinie "nie zostały utrwalone na nośniku".