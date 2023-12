45 minut rozmowy z Tuskiem i Hołownią. Prezydent Duda: przedstawiłem jasne stanowisko

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w środę odbył 45-minutową rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią dotyczącą zmian w mediach publicznych. - Przedstawiłem jasne, klarowne, prawne stanowisko - podkreślił. Mówił też o prawomocnym wyroku dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

W środę ministerstwo kultury poinformowało, że szef tego resortu Bartłomiej Sienkiewicz odwołał prezesów zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz rady nadzorcze tych spółek.

W środę po godzinie 11 przestał nadawać kanał TVP Info. Nie działa też portal internetowy stacji. Telewizje regionalne również nie nadają swojej ramówki. W siedzibie TVP w środę pojawili się posłowie klubu Prawa i Sprawiedliwości, aby bronić stworzonej przez siebie tuby propagandowej.

Duda rozmawiał z Tuskiem i Hołownią

Prezydent Andrzej Duda był w czwartek gościem Radia ZET i był pytany między innymi o zmiany w mediach publicznych.

Prezydent powiedział, że w związku z tym "co wczoraj obserwowaliśmy w związku z telewizją publiczną", podjął "takie działanie, które powinien podjąć prezydent". - Na gruncie konstytucji, na gruncie obowiązującej ustawy wypowiedziałem się i to zarówno na piśmie do premiera Donalda Tuska, jak i także w rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem i marszałkiem Szymonem Hołownią - przekazał Duda.

Jak mówił, "bardzo wyraźnie przedstawił swoje stanowisko - jasne, klarowne, prawne stanowisko". - Nie polityczne, prawne stanowisko - zaznaczył prezydent.

Wyjaśnił, że była to rozmowa przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i trwała 45 minut. Odbyła się w gronie trzech osób: prezydenta, premiera i marszałka Sejmu.

Duda: Sienkiewicz złamał konstytucję

- Bardzo chciałbym przyzwoitości w życiu publicznym i praworządności w Polsce. To, co wczoraj działo się, niestety zaprzecza temu całkowicie, ponieważ wczoraj została w sposób rażący przez pana ministra Sienkiewicza złamana konstytucja - ocenił prezydent. - Nie może być tak, że Sejm wydaje uchwały i te uchwały zdaniem ministra konstytucyjnego zastępują ustawy, czy też zmieniają ustawy - dodał. Ocenił, że to "całkowicie bezprawne działania" i "anarchia".

Na wcześniejsze, podobne zarzuty ze strony prezydenta odpowiedział już Donald Tusk. "Dzisiejsze działania mają na celu - zgodnie z Pana intencją - przywrócenie ładu prawnego i zwykłej przyzwoitości w życiu publicznym. Może Pan liczyć w tej sprawie na naszą determinację i żelazną konsekwencję" - napisał.

Rozwiń

Marek Rutka, członek Rady Mediów Narodowych z ramienia Lewicy, wyjaśniał, że "minister kultury wykonuje swoje ustawowe kompetencje i obowiązki - jest właścicielem (TVP), sprawuje funkcje właścicielskie z ramienia Skarbu Państwa".

Duda zdradził, co powiedział Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi

W radiowym wywiadzie prezydent zapytany został też o prawomocny wyrok dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W środę Duda zaprosił skazanych do Pałacu Prezydenckiego. - Powiedziałem im, że jeżeli zostaną umieszczeni w zakładzie karnym, to będą pierwszymi po 1989 roku więźniami politycznymi w Polsce - wyjaśnił w wywiadzie.

Dodał, że "absolutnie się nie zgadza z werdyktem sądu" i " uważa, że jest to całkowite złamanie norm konstytucyjnych".

Przypomniał, że ułaskawił już wcześniej - jeszcze przed prawomocnym wyrokiem - Kamińskiego i Wąsika. - To jest prerogatywa prezydencka, nieobwarowana żadnymi warunkami - wskazał.

Jego zdaniem akt łaski cały czas jest aktem obowiązującym w sposób "nieprzerwany i stały". - Nic nie jest w stanie go uchylić, żadna decyzja sądu - mówił.

- Nie mam cienia wątpliwości co do postawy państwowej i działalności pana ministra Mariusz Kamińskiego, (...) co do uczciwości osobistej tego człowieka, także jako człowieka, który służył polskiemu społeczeństwu i służy polskiemu państwu - dodał Duda.

Co dalej z Kamińskim i Wąsikiem? Konstytucjonalista odpowiada

O wyroku dla Kamińskiego i Wąsika mówił w czwartek w TVN24 doktor Marcin Krzemiński z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Wygasły ich mandaty poselskie. Mamy prawomocny wyrok sądu, marszałek Sejmu nie ma żadnego luzu decyzyjnego, musi zrobić to, co nakazuje prawo, czyli stwierdzić wygaśnięcie mandatu - wyjaśnił. Zaznaczył, że "w terminie trzech dni od otrzymania postanowienia marszałka Sejmu mogą je zaskarżyć do Sądu Najwyższego".

Pytany, kiedy Kamiński i Wąsik mogą trafić do więzienia, odparł: - Kwestia wykonania kary to kwestia postępowania wykonawczego w obrębie sądu. W zasadzie sąd może to zarządzić już teraz, ale z praktyki wynika, że obieg dokumentów trwa pewien okres.

Co dalej z Kamińskim i Wąsikiem? Konstytucjonalista odpowiada TVN24

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ads/ft

Źródło: PAP