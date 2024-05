Spór o zmianę ustawy o KRS

Senacka poprawka do nowelizacji ustawy o Krajowej Rady Sądownictwa zakłada, że bierne prawo wyborcze będzie przysługiwało wszystkim sędziom, niezależnie od tego, czy zostali zostali powołani przed zmianą w 2017 roku czy po niej. Spotkało się to z krytyką ze strony stowarzyszeń sędziów i prokuratorów. W związku z coraz szerszą dyskusją dotyczącą poprawek jutrzejsze posiedzenie komisji sprawiedliwości zostało odwołane - poinformowała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Pytana przez o powody odwołania posiedzenia podkreśliła, że podjęła taką decyzję w związku z coraz szerszą dyskusją dotyczącą poprawek zgłaszanych do tej noweli. - Uznałam, że procedowanie tego na 90 minut przed rozpoczęciem obrad Sejmu nie pozwoli utrzymać wysokich standardów stanowienia prawa, które wprowadziliśmy odnośnie do tego projektu od samego początku - zaznaczyła posłanka. W środę o godzinie 10 Sejm wznowi przerwane w ubiegłym tygodniu obrady.

Gasiuk-Pihowicz: jesteśmy na końcowym etapie prac

- Teraz jesteśmy na etapie już końcowym prac nad poprawkami senackimi. Z należytą starannością chcę też podejść do tego etapu. Wystąpię z wnioskiem o ekspertyzę, opinie prawne i zorganizuję komisję tak, aby wszystkie zainteresowane strony mogły swobodnie wypowiedzieć się co do zaproponowanych przez Senat poprawek. Także w oparciu o ten ekspercki głos, który zamierzam w tej debacie uwzględnić - powiedziała Gasiuk-Pihowicz.

Stowarzyszenia sędziów i prokuratorów krytykują senacką poprawkę

"Nie zgadzamy się na to, by zasady państwa prawa były przedmiotem umów politycznych" - podkreślono w tym stanowisku przekazanym mediom.

Jak dodano, przyjęta przez Senat poprawka "nie została skonsultowana z obywatelami ani ze środowiskami sędziowskimi - co jest o tyle dziwne, że ustawa dotyczy wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, a nie wyboru polityków do Krajowej Rady Politycznej". "Jeśli, jak informują media, jest ona elementem jakiegoś porozumienia politycznego, to zostało ono zawarte ponad głowami środowisk walczących od lat o prawo do niezależnych sądów" - napisano.