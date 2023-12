Prof. Zoll o zamrożeniu KRS: to jest dzisiaj jedyny kierunek

- Myślę, że to jest dzisiaj jedyny kierunek, bo musi być zmiana składu Krajowej Rady Sądownictwa oparta na ustawie. Ta ustawa musi być nowa, bo poprzednia z 2017 roku, jest niekonstytucyjna i ten skład, który na podstawie tamtej ustawy został wybrany, jest niezgodny z konstytucją - mówił profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Komentował decyzję o zamrożeniu KRS "do czasu przyjęcia nowej ustawy".

Wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart powiedziała w środę w TVN24, że " KRS zostanie zamrożona do czasu przyjęcia nowej ustawy, do czasu powołania jej zgodnie ze składem, którego oczekuje od nas konstytucja". - Kierunek jest taki, że KRS ma być ukształtowany tak, jak żąda tego konstytucja, czyli członkowie KRS nie mogą być wybierani przez Sejm - powiedziała.

Prof. Zoll: to jest dzisiaj jedyny kierunek, bo musi być zmiana składu KRS oparta na ustawie

- Konstytucja przyjmuje, że w Krajowej Radzie Sądownictwa mają być reprezentowane trzy władze. Władza wykonawcza to przedstawiciel prezydenta i ministra sprawiedliwości. Władza ustawodawcza to czterech posłów i dwóch senatorów - tłumaczył.

"Nie ma możliwości kwestionowania tych wyroków, bo byśmy doprowadzili do kompletnego chaosu"

Później były prezes Trybunału Konstytucyjnego wypowiadał się na temat wyroków, które już zapadły z udziałem neosędziów. - Myślę, że nie ma możliwości kwestionowania tych wyroków, bo byśmy doprowadzili do kompletnego chaosu prawnego. Trzeba sobie zdawać sprawę, że to są ilości przekraczające na pewno milion tych orzeczeń, które zapadły w tych kilku latach. Zdrowy rozsądek i konieczność ustabilizowania rozstrzygnięć sądowych wymaga, że trzeba te wyroki uznać za ważne - twierdzi prof. Zoll.

Według prof. Zolla nie powinno być problemu z ogłoszonymi już konkursami sędziowskimi. - Zamrożenie to jest łatwa sprawa. Po prostu minister sprawiedliwości nie będzie ogłaszał nowych konkursów. To należy do dyspozycji ministra sprawiedliwości. Te konkursy (będące - red.) w toku odwołać - powiedział.

Wiceministra sprawiedliwości: KRS zostanie zamrożona do czasu przyjęcia nowej ustawy

Krajowa Rada Sądownictwa ma być ukształtowana tak, jak żąda tego konstytucja, czyli członkowie KRS nie mogą być wybierani przez Sejm - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Maria Ejchart, wiceministra sprawiedliwości. - KRS zostanie zamrożona do czasu przyjęcia nowej ustawy, do czasu powołania jej zgodnie ze składem, którego oczekuje od nas konstytucja - dodała.

- Po pierwsze jest uchwała (Sejmu - red.), po drugie są konkursy, które są w toku. Są konkursy na stanowiska sędziowskie, które ogłasza minister sprawiedliwości i one nie będą ogłaszane, bo ten organ nie ma prawa do tego, żeby nominować sędziów. Trzeba będzie się zastanowić, co zrobić z konkursami, które się toczą. Innymi słowy, KRS zostanie zamrożona do czasu przyjęcia nowej ustawy, do czasu powołania jej zgodnie ze składem, którego oczekuje od nas konstytucja - powiedziała.