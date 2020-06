"Radykalna przebudowa polskiego prawa karnego". Co się kryje w "Tarczy 4.0"?

W piątek wieczorem Sejm przyjął tak zwaną tarczę antykryzysową 4.0, zgadzając się na 91 ze 126 zgłoszonych przez Senat poprawek . Odrzucił jednak propozycję wykreślającą z ustawy część przepisów, dotyczących między innymi zmian w Kodeksie karnym. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. "Tarcza 4.0" to potoczna nazwa ustawy, której projekt miał tytuł mówiący o "dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19". Na tym się jednak nie skończyło.

"Radykalna przebudowa polskiego prawa karnego"

Nowy typ czynu zabronionego: "kradzież szczególnie zuchwała"

Tzw. tarcza 4.0 dodaje też do Kodeksu karnego "nowy typ czynu zabronionego pod groźbą kary w postaci tak zwanej kradzieży szczególnie zuchwałej". To oznacza - piszą prawnicy - "przekształcenie wielu czynów kwalifikowanych dotychczas jako wykroczenia do kategorii przestępstw i to zagrożonych karą do 8 lat pozbawienia wolności", a w szczególnych przypadkach nawet 16 lat.