Zmiana na szczycie CBA. Przychodzi "człowiek z zewnątrz"

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Do powołania wiceszefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego niezbędna jest opinia posłów z komisji do spraw służb specjalnych. W planie czwartkowego posiedzenia pojawił się punkt: "Zaopiniowanie wniosku Ministra-Członka Rady Ministrów, Koordynatora Służb Specjalnych w sprawie powołania zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego".

Wiemy, kto będzie zastępcą szefa CBA

Redakcja tvn24.pl ustaliła, kto ma dołączyć do Tomasza Strzelczyka, który od kwietnia ubiegłego roku w pojedynkę kieruje służbą antykorupcyjną. Będzie to dotychczasowy komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinspektor Cezary Luba.

- Jako człowiek z zewnątrz CBA ma on wnieść świeże spojrzenie. Ma również duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej, łatwość w poruszaniu się po salonach - usłyszeliśmy od jednego z posłów.

Nadinspektor Cezary Luba Źródło zdjęcia: PAP/Albert Zawada

Obecny szef CBA Tomasz Strzelczyk też zaczynał karierę w służbach w szeregach CBŚP, co oznacza że obaj mogą łatwiej się porozumieć.

Sam Strzelczyk jednak jest w ostatnich dniach "na cenzurowanym". Według dwóch źródeł tvn24.pl był ostatnio na rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem. Chodziło o sytuację, którą jako pierwsi opisaliśmy w ubiegłym tygodniu.

Prawa ręka Strzelczyka - dyrektor pionu prawnego CBA Angela P. - usłyszała zarzuty karne. Miała w 2019 roku brać udział w stosowaniu Pegasusa wobec znanego mecenasa, pełnomocnika między innymi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Nie przeszkodziło to jej wkraść się w łaski szefa Tomasza Strzelczyka, stała się nieformalnym "numerem dwa" w CBA. Zastępowała szefa podczas jego urlopów, zwolnień czy nieobecności.

Co dalej? Czy to koniec zmian?

Z naszych informacji wynika, że Angela P. po tym, jak usłyszała zarzuty w ubiegły czwartek, następny dzień spędziła w swoim gabinecie, spokojnie się pakując. Pozwolono jej odejść na emeryturę bez postępowania dyscyplinarnego, bez odwoływania z funkcji, co oznacza maksymalny wymiar emerytury.

- Myślę, że pojawienie się Cezarego Luby to nie koniec zmian personalnych w służbie antykorupcyjnej - usłyszeliśmy od jednego z polityków.

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Wiadomo już, że pierwotny plan likwidacji CBA nie ma szans na realizację. Choć ostatecznie w kwietniu Sejm uchwalił taką ustawę, to prezydent Karol Nawrocki natychmiast ją zawetował. W związku z tym politycy koalicji rządzącej mają spore pretensje wobec duetu koordynującego służby specjalnie: ministra Tomasza Siemoniaka i jego zastępcy generała Radosława Kujawy.

- Wielu z nas nie rozumie braku zmian kadrowych w CBA i ABW. Coraz głośniej się mówi w naszym środowisku, że efektem będą afery - mówi jeden z polityków.

Zazwyczaj zastępców było dwóch

W samych służbach głośno komentowany jest fakt, że Strzelczyk - od momentu powołania w kwietniu ubiegłego roku - nie miał oficjalnie żadnego zastępcy. Wcześniej ścisłe kierownictwo zawsze liczyło trzy osoby - szef i dwóch jego zastępców.

W ostatnim czasie jednak koordynatorzy nie powoływali zastępców z obawy przed reakcją opinii publicznej. - Bo jak wytłumaczyć powoływanie zastępców, skoro służba ma być likwidowana? - mówi doświadczony oficer służb, zastrzegając anonimowość.

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