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Zmiany dla Ukraińców od 1 lipca. Siostra Małgorzata Chmielewska: niedopuszczalne, nieludzkie, głupie

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flaga Polska Ukraina
Siostra Chmielewska: to jest niedopuszczalne, to jest nieludzkie i to jest głupie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
To skandal, w którym nasze demokratyczne państwo pokazuje tak naprawdę, co można zrobić na przykład ze starym, chorym człowiekiem - tak o zmianach w prawie ograniczających dostęp do świadczeń socjalnych dla Ukraińców mówiła prezeska Fundacji Domy Wspólnoty "Chleb Życia" siostra Małgorzata Chmielewska.

5 marca weszła w życie "ustawa wygaszająca" pomoc dla obywateli Ukrainy w Polsce. Wprowadziła ona szereg ograniczeń w świadczeniach socjalnych. Od 1 lipca weszły kolejne zmiany. Polska przestaje finansować pobyt większości z nich w tak zwanych OZZ-tach (Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania).

Prawo do finansowania pobytu tracą osoby z tak zwanej grupy wrażliwej: Ukrainki i ich dzieci (powyżej roku) oraz osoby starsze, które mają polską emeryturę - nawet gdy wynosi ona kilkaset lub kilkadziesiąt złotych.

Te zmiany w programie "Tak jest" komentowała prezeska Fundacji Domy Wspólnoty "Chleb Życia" siostra Małgorzata Chmielewska.

- To jest niedopuszczalne, to jest nieludzkie i to jest głupie oprócz wszystkiego, nie mające żadnego uzasadnienia ekonomicznego, mające wyłącznie uzasadnienie polityczne. Tylko naprawdę nie mogę zrozumieć dlaczego politykę robi się na plecach najsłabszych, na plecach najbiedniejszych, starych, chorych czy niepełnosprawnych - mówiła.

Siostra Chmielewska o gotowości do przyjęcia ludzi

Siostra wyjaśniła, że w tym momencie w prowadzonych przez jej organizację domach przebywa 25 dorosłych uchodźców z Ukrainy i 18 dzieci - wszyscy są osobami z niepełnosprawnościami albo matkami dzieci z niepełnosprawnościami.

Siostra Małgorzata Chmielewska w "Tak jest"
Siostra Małgorzata Chmielewska w "Tak jest"
Źródło zdjęcia: TVN24

- Szczęście od Boga, że nasze domy nie podlegają pod miłosiernie nam panującą władzę. Jesteśmy organizacją pozarządową, przyjmujemy ludzi bez względu na to, czy to się władzy podoba, czy nie. I tylko dlatego my nie musimy ludzi wyrzucać, a wręcz jesteśmy gotowi, że będziemy musieli przyjąć więcej tych, którzy wylądują na ulicy - mówiła.

- Ja zaczęłam apelować w końcu sierpnia ubiegłego roku, czytając informacje o tym, co się święci i apeluję do dzisiaj. (...) Oczywiście mówimy tu w sumie o niewielkiej grupie i nie ma to najmniejszego uzasadnienia ekonomicznego, jest to po prostu skandal. Skandal, w którym państwo, nasze demokratyczne państwo, pokazuje tak naprawdę, co można zrobić na przykład ze starym, chorym człowiekiem. Co można zrobić z człowiekiem niepełnosprawnym. Że człowiek jest przedmiotem, który można wyrzucić po prostu za drzwi. Że dzieci też. No co, znikną te dzieci? Nie znikną - zwróciła uwagę.

OGLĄDAJ: siostra Małgorzata Chmielewska, Joanna Mosiej
Joanna Mosiej i siostra Małgorzata Chmielewska
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Źródło: TVN24
Tagi:
uchodźcyUkraina
Adrian Wróbel
Adrian Wróbel
Dziennikarz tvn24.pl
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