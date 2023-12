"Czasem przez rok nie dzieje się tyle". Najważniejsze wydarzenia tygodnia

W minionym tygodniu (11-17 grudnia) nie mogliśmy narzekać na nudę. Piotr Kraśko ocenił, że "to był najbardziej niezwykły tydzień w polskiej polityce od wielu lat". - Czasem przez rok nie dzieje się tyle, nie zmienia się tyle, co przez ten jeden tydzień - zauważył.

.- Prezes na pewno w tym momencie nie zapanował nad swoimi emocjami. Z drugiej strony prawdą jest też to, co usłyszałam od polityków Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk ma po prostu jakiś przycisk, którym jest w stanie uruchomić emocje prezesa Prawa i Sprawiedliwości i użył tego przycisku - komentowała Agata Adamek.

- Ale jest jeszcze druga grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, o których pewnie myśli prezydent Andrzej Duda i jego współpracownicy, przede wszystkim Marcin Mastalerek, którzy będą chcieli w jakiś sposób pozostać na scenie politycznej, ale w kontraście do tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość . Nie będą widzieli swojej przyszłości politycznej w takim ugrupowaniu, jakiego formułę proponuje prezes Prawa i Sprawiedliwości - dodała.

- Niech były już premier Mateusz Morawiecki, mówiący, że on zawsze był zwolennikiem in vitro, ma odwagę spojrzeć w oczy tym wszystkim ludziom, którzy przez decyzję Prawa i Sprawiedliwości przez te wszystkie lata nie mogli skorzystać z tego programu - powiedział Radomir Wit.

- To było straszne, skandaliczne, szokujące - komentował zachowanie Brauna Piotr Kraśko. Przypomniał, że to nie pierwszy tego rodzaju incydent z udziałem posła Konfederacji. Wspomniał między innymi, że w poprzedniej kadencji Sejmu Braun zwrócił się do ówczesnego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego słowami: "Będziesz pan wisiał".

Agata Adamek mówiła, że w sprawie oblokowania pieniędzy z KPO "niezwykle zmieniła się atmosfera, ale na samej atmosferze pewnie nie zbuduje się realizacji kamieni milowych". - I tu wracamy do postawy prezydenta i do pytania o to, ile spraw uda się załatwić, napisać w rozporządzeniu, zawrzeć w różnych dokumentach, z obejściem prezydenta - dodała, nawiązując do tego, że niektóre kamienie milowe dotyczą zmian w wymiarze sprawiedliwości, na co może nie zgodzić się prezydent Andrzej Duda.