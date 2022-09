Komentarze po zapowiedzi Kaczyńskiego. "Zapewne jest to cel polityczny"

Wawrykiewicz o zapowiedzi Kaczyńskiego: zapewne jest to cel polityczny

Wawrykiewicz powiedział, że "nikt tego zapewne nie rozumie". - Natomiast myślę, że wszyscy, którzy myślą w kategoriach demokratycznego państwa prawnego, są mocno zaniepokojeni, co prezes ( PiS - przyp. red.) nowego wymyślił. Zapewne jest to cel polityczny, jakaś forma zabezpieczenia się na przyszłość, dlatego, że partia rządząca zdaje sobie sprawę, jakie są warunki polityczne i że jest duże prawdopodobieństwo przegrania tych wyborów - dodał.

Hermeliński w sprawie zmiany liczenia głosów: nie są potrzebne żadne zmiany

Dodał, że "przecież są wystarczające zabezpieczenia". Przywoływał tu instytucję mężów zaufania. - W wyniku noweli kodeksu wyborczego w 2018 roku uzyskali bardzo szerokie uprawnienia. Jeżeli zauważą jakieś nieprawidłowości w liczeniu głosów, mogą od razu domagać się tego wpisania do protokołu, mogą swoimi urządzeniami - telefonami komórkowymi czy kamerami - rejestrować przebieg liczenia głosów. To jest ważna rzecz, bo mogą zarejestrować każde uchybienie ze strony komisji i tego rodzaju zarejestrowane obrazy mogą być wykorzystane jako dowód w postępowaniu protestowym, jeżeli będzie złożony proces do sądu - wyjaśniał były szef PKW .

Wawrykiewicz: talia orzeczeń jest jednoznaczna. To nie są sędziowie

Goście "Faktów po Faktach" dyskutowali także o tym, że w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie wyznaczenia 11 sędziów Sądu Najwyższego do orzekania w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. Jest ono opatrzone kontrasygnatą premiera Mateusza Morawieckiego , który mówił wcześniej, że ta decyzja to "wyłączna prerogatywa prezydenta".

Mecenas Wawrykiewicz stwierdził, że kontrasygnata szefa rządu, wymagana w tej sytuacji, świadczy o tym, że "władza zabezpiecza się przed tym, żeby nie można było kwestionować tej decyzji od strony konstytucyjnej, formalnej". - Ale przecież to powołanie do Izby Odpowiedzialności Zawodowej tych osób - wśród nich szóstki neo-sędziów, którzy nie są sędziami Sądu Najwyższego - jest ze wszech miar niezgodne z konstytucją, także ze względu powołania faktycznie przez władzę wykonawczą, przez dwóch polityków, ale przede wszystkim z uwagi na to, że nie są to sędziowie - powiedział.