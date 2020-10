Porozumienie "popiera propozycję prezydenta". Lubnauer: projekt w sprawie aborcji nie do przyjęcia

Jest to reakcja na sytuację po zeszłotygodniowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego . Uznano w nim, że niezgodne z konstytucją jest prawo do aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu. Od tego czasu w całej Polsce trwają protesty.

"To jest propozycja z serii: ukradłem wam 100 złotych, oddam 50"

Inicjatywę prezydenta komentowali w piątek politycy. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej oceniła, że ta inicjatywa jest "nie do przyjęcia". - To jest propozycja z serii: ukradłem wam 100 złotych, oddam 50. A poza tym jest nieostra - mówiła.

Jako przykład podała zespół Edwardsa, w przypadku którego "5 do 10 procent dzieci" przeżywa pierwszy rok życia. Jak mówiła, w tym okresie "cały czas (podawane są - red.) leki przeciwbólowe, cały czas leki przeciwpadaczkowe, cały czas praktycznie męczenie się, a nie życie". - To, co zaproponował prezydent, powoduje, że praktycznie likwiduje się medycynę prenatalną, likwiduje jakąkolwiek szansę dla lekarzy do bezpiecznej terminacji ciąży w sytuacji, w której rzeczywiście możemy mówić o ciężko uszkodzonym płodzie - uznała Lubnauer.