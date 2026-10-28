Polska Zmiana na czele Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości reaguje Oprac. Agata Nalepa |

Były rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński dyscyplinarnie zwolniony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Nowak

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O wyborze dr. Jakuba Czarkowskiego na nowego rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości informowaliśmy już we wtorek. Dotychczas pełnił funkcję prorektora do spraw współpracy i rozwoju. W komunikacie uczelnia zapewniła, że priorytetem pozostaje ciągłość jej funkcjonowania oraz dalszy rozwój działalności dydaktycznej i naukowej.

Wybór nowego rektora nastąpił po kilku miesiącach sporu dotyczącego kierownictwa Akademii, w tym po odwołaniu poprzedniego rektora Michała Sopińskiego.

Żurek o nowym rektorze: są poważne wątpliwości

W czasie środowego briefingu Waldemar Żurek przyznał, że spodziewał się takiej decyzji Senatu uczelni. Jednocześnie wyraził zastrzeżenia dotyczące kandydatury Czarkowskiego.

Minister zwrócił uwagę na informacje napływające do resortu od osób związanych z Akademią. - Zgłaszają się różne osoby będące świadkami różnych trudnych sytuacji, które się odbywały w Akademii - powiedział.

Szef resortu przypomniał również o postępowaniu karnym prowadzonym wobec jednego z byłych wykładowców AWS i zapowiedział, że będzie obserwował sytuację na uczelni oraz nie wyklucza podjęcia kolejnych działań.

- Jeżeli będzie taka prawna konieczność, to podejmę decyzje, nawet trudne - zapewnił, zaznaczając, że ewentualne rozstrzygnięcia mogą zostać poddane kontroli sądowej.

Sopiński zaskarżył decyzję ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wystąpił także o wstrzymanie jej wykonania do czasu zakończenia postępowania.