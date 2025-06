Artykuł dostępny w subskrypcji

W piątek na Stadionie Śląskim formę Polaków sprawdzi w sparingu Mołdawia. Rywal słabiutki, sklasyfikowany na 154. pozycji w rankingu FIFA (Polska jest 34.), choć - pamiętając kompromitującą porażkę drużyny prowadzonej przez Fernando Santosa w ostatnich eliminacjach mistrzostw Europy - lekceważyć go nie można.

Cztery dni później Biało-Czerwonych czeka wyzwanie dużo ważniejsze. W Helsinkach zmierzą się z Finlandią w ramach kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu. Po dwóch marcowych meczach Polska lideruje w tabeli grupy G (sześć punktów za zwycięstwa nad Litwą i Maltą). Finlandia jest druga (cztery punkty), ale do gry nie wkroczyła jeszcze Holandia - faworyt i teoretycznie najsilniejszy zespół w stawce. Dlatego wynik nadchodzącego starcia może być kluczowy dla losów Polaków i Finów, celujących w pozycję wicelidera, która da możliwość dalszej walki w barażach (tylko zwycięzca grupy jest pewny biletu do USA, Kanady i Meksyku).

Lewandowski: organizm daje sygnał

Wiadomo, że kadra Probierza będzie musiała radzić sobie bez Lewandowskiego. Kapitan nie bierze udziału w trwającym od poniedziałku zgrupowaniu w Katowicach. Swoją nieobecność zapowiedział kilka dni wcześniej za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Drodzy kibice, biorąc pod uwagę okoliczności oraz natężenie sezonu klubowego, wspólnie z trenerem zdecydowaliśmy, że tym razem nie wezmę udziału w czerwcowym zgrupowaniu Reprezentacji Polski. Gra w biało-czerwonych barwach zawsze była dla mnie spełnieniem marzeń, ale czasem organizm daje sygnał, że trzeba na chwilę odetchnąć. Trzymam mocno kciuki za chłopaków i wierzę, że przed nami jeszcze wiele pięknych chwil oraz celów do zrealizowania. Do zobaczenia niedługo!" - napisał 26 maja.

Lewandowski osobiście poinformował, że nie przyjedzie na zgrupowanie Źródło: www.instagram.com/stories/_rl9

Poprzedniego dnia skończył udany sezon w klubie. Przeciwko Athleticowi Bilbao wbił 26. i 27. gola w lidze (licząc wszystkie rozgrywki uzbierał 42 bramki). Barcelona zdobyła trzy trofea - mistrzostwo kraju, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii. Nie udało się wygrać Ligi Mistrzów. W półfinale po pasjonujących bojach lepszy o jedną bramkę okazał się Inter.

Być może bramkowy dorobek Lewandowskiego byłby okazalszy, ale na przełomie kwietnia i maja dokuczał mu uraz mięśniowy. Opuścił cztery spotkania, między innymi finał krajowego pucharu przeciwko Realowi Madryt czy pierwszy mecz LM z Interem.

Probierz o decyzji Lewandowskiego: trzeba go szanować

PZPN ponoć wiedział o planach Lewandowskiego. Probierz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dyplomatycznie przyznał, że rozumie decyzję piłkarza, który 21 sierpnia skończy 37 lat.

- Cristiano Ronaldo czy Zlatan Ibrahimović w najlepszym okresie, po rozmowach z trenerami, też mieli takie momenty, gdy mogli odpocząć. Pamiętajmy, że Robert rozegrał prawie cztery tysiące minut w sezonie. To normalna kolej rzeczy. On ma też swoje lata, trzeba go szanować. Dla mnie, jako trenera, to zrozumiałe, że należy patrzeć na dobro zawodnika, ale też dobro reprezentacji. Zagramy teraz bez Roberta i zrobimy wszystko, bo inni piłkarze są gotowi, żeby oba mecze wygrać - oświadczył selekcjoner.

Czy przekonał kibiców i ekspertów, których temat nieobecności Lewandowskiego podzielił? Nie brakuje głosów wyrozumiałości, ale też krytyki, czasem bardzo ostrej pod adresem kapitana.

- Być może przyszedł czas, by oddał opaskę kapitańską komuś innemu. To zadanie do rozważenia dla selekcjonera. Robert sam się z tego wypisał. Roszada już nastąpiła. Dla mnie kapitanem kadry już na zawsze powinien być ktoś inny - nie gryzł się w język w jednym z wywiadów Marek Koźmiński, były reprezentant Polski i uczestnik mundialu w 2002 roku.

"Lewy" w marcu strzelił zwycięskiego gola z Litwą Źródło: PAP/Leszek Szymański

"Kibicom i ekspertom łatwo mówić"

Inne spojrzenie ma na tę kwestię Piotr Świerczewski.

- Dlaczego Robert miałby stracić opaskę? Każdy z nas może mieć różne zdanie, ale to największy autorytet w naszej drużynie. Długo, bardzo długo nikt nie osiągnie takich sukcesów. Uważam, że nadal powinien być kapitanem. Chyba że częściej będzie odpoczywał od reprezentacji, wtedy zmiana nastąpi naturalnie - mówi TVN24+ wicemistrz olimpijski z Barcelony i 70-krotny reprezentant Polski.

- W ogóle ta sytuacja jest trudna do oceny. Kibicom i ekspertom łatwo mówić, ale nikt nie rozumie, że Lewandowski rozegrał mnóstwo meczów w sezonie. Zresztą od lat jest mocno eksploatowany. Oczywiście jako kapitan powinien być z reprezentacją, ale z drugiej strony jeśli nam się "rozwali" i będzie kontuzjowany, zaczniemy dyskutować, dlaczego nie odpoczął. Przecież jest na tyle doświadczony, że mógł to zrobić. Jeśli czuje się zatem zmęczony, nie jest w pełni formy fizycznej, może dobrze, że nie trenuje i odpoczywa - dodaje.

- Tak, wolałbym, żeby Robert był obecny na zgrupowaniu. Tym bardziej że czeka nas mecz w eliminacjach, ale skoro decyzję podjął piłkarz wspólnie z selekcjonerem, należy ją uszanować. Być może ma jakieś niezaleczone urazy, niewidoczne na pierwszy rzut oka, i chce je wyleczyć na nowy sezon, a nie tylko zaleczyć. A co z reprezentacją? Powinniśmy się do tego powoli przyzwyczajać, bo Robert jest coraz starszy. Wieku się nie oszuka - podkreśla w rozmowie z TVN24+ Tomasz Frankowski, także były kadrowicz.

Lewandowskiego i Probierza poznał dość dobrze. Z pierwszym współpracował jako asystent selekcjonera Franciszka Smudy, drugi był jego szkoleniowcem w Jagiellonii Białystok. - Trener Probierz nie lubi niesubordynacji. W klubach rządził dość twardą ręką, żeby pokazać, że nie ma u niego świętych krów, ale nie wydaje mi się, żeby chodziło tutaj o animozje z najlepszym polskim piłkarzem - uważa Frankowski.

"Może wysyła sygnał"

Decyzję Lewandowskiego rozumie również Roman Kosecki. - Ma do niej pełne prawo, jest doświadczonym zawodnikiem. Myślę, że Robert w pewnym momencie musiał zrozumieć, że w końcu skończy grać w piłkę. Może wysyła sygnał, że niedługo przestanie występować w reprezentacji i skupi się na czymś innym. Nie wiemy, co siedzi w jego głowie. Najlepiej, gdyby sam o tym powiedział - mówi TVN24+ 69-krotny reprezentant Polski i jej kapitan.

- Ewentualna wygrana z Finlandią tylko wzmocni drużynę. Pokaże, że można także poradzić sobie bez Roberta, który czuje się zmęczony. Jako były sportowiec to rozumiem - dodaje.

Może jednak Lewandowski powinien być do dyspozycji Probierza w Helsinkach, na przykład jako rezerwowy? Wejść, pomóc kolegom, gdyby wynik nie był po myśli Biało-Czerwonych.

Frankowski: - To byłby jakiś dodatkowy atut. Natomiast nie wiem, czy Robert, będąc na zgrupowaniu, miałby trenować czy raczej regenerować się. Chyba taka sytuacja byłaby zbędna i dla niego, i selekcjonera. Umówimy się, piłkarze są zawodowcami i obecność Lewandowskiego na ławce rezerwowych nie powinna mieć znaczenia dla jakości gry polskiej kadry. Mam nadzieję, że będzie to widoczne we wtorek.

Kosecki: - Myślę, że Robert pewnie będzie na tym meczu. Dla mnie byłoby fajne, gdyby przyjechał do hotelu i pogadał z chłopakami. Jest zmęczony, z drugiej strony to kapitan drużyny. Sam na pewno stawiłbym się na zgrupowaniu.

Świerczewski: - Czeka nas bardzo trudne spotkanie. Robert jest jeden i gra w ataku, ale musimy myśleć o całej drużynie. O bramkarzu, solidnej obronie, żeby nie traciła bramek, pomocy, a nie tylko o Lewandowskim, od którego wymaga się, żeby sam wszystko robił.

Lewandowski z kibicami w Hamburgu podczas Euro 2024 Źródło: TVN24

Zaskakują liczby Lewandowskiego u Probierza

Selekcjonerska kadencja Probierza trwa od 19 meczów. W 14 wystąpił Lewandowski, w sześciu w pełnym wymiarze (cztery gole). Co dokładnie mówią minuty spędzone na boisku? Na 1740 możliwych do rozegrania napastnik uzbierał 933, czyli 54 proc. czasu.

Po spotkaniach z Mołdawią i Finlandią wskaźnik ten spadnie do 48 proc.

Łącznie w narodowych barwach Lewandowski zagrał w 158 spotkaniach, wbił 85 goli. Rekordy te prędko nie zostaną pobite.

Robert Lewandowski w meczach kadry za kadencji Michała Probierza:

1. Wyspy Owcze - NIE GRAŁ (el. ME 2024) 2. Mołdawia - NIE GRAŁ (el. ME 2024) 3. Czechy - 90 minut (el. ME 2024) 4. Łotwa – 61 i gol (sparing) 5. Estonia - 90 (baraż o ME 2024) 6. Walia - 120 (baraż o ME 2024) 7. Ukraina - 29 (sparing) 8. Turcja - 33 (sparing) 9. Holandia - NIE GRAŁ (ME 2024) 10. Austria - 30 (ME 2024) 11. Francja – 90 i gol (ME 2024) 12. Szkocja – 72 i gol (Liga Narodów) 13. Chorwacja - 90 (Liga Narodów) 14. Portugalia - 90 (Liga Narodów) 15. Chorwacja - 28 (Liga Narodów) 16. Portugalia - NIE GRAŁ (Liga Narodów) 17. Szkocja - NIE GRAŁ (Liga Narodów) 18. Litwa – 86 i gol (el. MŚ 2026) 19. Malta - 24 (el. MŚ 2026)