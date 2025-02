Zmarł Ewaryst Lossow. Nie udało mu się udowodnić, że jest synem zakonnicy. "Jego śmierć nie kończy tej sprawy"

Nie żyje Ewaryst Lossow, bohater serii reportaży Rafała Stangreciaka, reportera programu "Czarno na Białym". Lossow dawniej nazywał się Walkowiak. Przez wiele lat walczył o to, aby poznać swoje pochodzenie. Kiedy okazało się, że może być synem znanej siostry zakonnej Joanny Lossow, zaczęła się kolejna batalia, tym razem sądowa, o potwierdzenie jego pokrewieństwa. - Jego śmierć nie kończy tej sprawy - mówi Rafał Stangreciak.

- Strasznie mi przykro, bardzo ubolewam nad tym, że pan Ewaryst nie mógł sądownie dowieźć swojego pokrewieństwa, tego, co wykazało nasze wieloletnie śledztwo. Prywatnie nie mamy wątpliwości, że był synem zakonnicy Joanny Lossow, sądownie trzeba to jeszcze potwierdzić - powiedział Rafał Stangreciak. - Jego śmierć nie kończy tej sprawy. Żona poprzysięgła mu, że doprowadzi ją do końca - dodał.