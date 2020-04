Żłobki a koronawirus. Wiemy, co będzie niezbędne do ich otwarcia

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja będzie można otworzyć żłobki. Ministerstwo pracy podało, jakie wytyczne trzeba spełnić, by było to możliwe. Dzieci nie będą mogły na przykład przynosić zabawek i myć zębów w żłobku.

Żłobki podlegają ministerstwu pracy, a przedszkola - ministerstwu edukacji. W środę po godz. 12 ministerstwo pracy jako pierwsze poinformowało o wytycznych związanych z otwarciem placówek. Dotyczą one zarówno prowadzących instytucje, dyrektorów, opiekunów, jak też rodziców.

Rodzicu, jesteś odpowiedzialny

Obowiązkiem organów prowadzących jest przekazanie rodzicom informacji o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o "odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji".

Przyłbice, maseczki, fartuchy z długim rękawem "w razie potrzeby"

Po stronie organu prowadzącego leży zapewnienie środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania instytucji. A "w razie potrzeby" ma także zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.

I to on ma zabezpieczać możliwość szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nieobecności opiekunów z powodu choroby lub kwarantanny.

Co musi dyrektor żłobka?

Przy wejściu do budynku żłobka bezwzględnie należy umieść płyn do dezynfekcji rąk, a dyrektor ma zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego.