Zlecenie ze "spółki Srebrna" na druk kilku tysięcy kart. "Zawiadomiliśmy prokuraturę"

Firma Drukomat.pl przyjmuje zamówienia online. Zlecenie druku kart wyborczych – zgodnych z wzorem, który od 1 maja jest dostępny w internecie – przyszło do drukarni w tym tygodniu. Opłacono je przelewem BLIK. Jako zleceniodawca widniała na rachunku spółka Srebrna sp. z o.o., czyli finansowy wehikuł Prawa i Sprawiedliwości. Odbiorcą był minister Jacek Sasin.

- Karty wydrukowaliśmy, ale ich nie wysłaliśmy do wskazanego w zamówieniu odbiorcy. Postanowiliśmy skonsultować sprawę z prawnikami – mówi tvn24.pl jeden z menedżerów drukarni.

Takie karty do głosowania trafiły m.in. do mieszkańców Szczecina.

Zawiadomienie w prokuraturze

Ostatecznie firma zdecydowała się złożyć zawiadomienie do prokuratury rejonowej w Pile. – Dotyczy możliwego złamania dwóch przepisów Kodeksu karnego: artykułu 190a paragraf drugi, czyli kradzieży tożsamości. Dodatkowo wskazaliśmy artykuł 248 punkt 2 kodeksu karnego, który mówi o przestępstwie przeciwko wyborom – wyjaśnia Konrad Grudysz.

To jakiś absurd, nawet nie będę tego komentował

Podwykonawca-podwykonawcy

Wzór karty wyborczej, który otrzymała do powielenia firma, był identyczny z tym, który ujawnił 1 maja na konferencji prasowej w Krakowie kandydat na prezydenta RP, Stanisław Żółtek. Jak informowaliśmy w tvn24.pl, wyciekł on od jednego z podwykonawców Poczty Polskiej. A dokładnie od podwykonawcy-podwykonawcy tej instytucji.

- Do konfekcjonowania pakietów wyborczych Poczta wynajęła zewnętrzne podmioty. Te zaś wynajęły kolejne, by wyrobić się z zadaniem. I u podwykonawcy-podwykonawcy z Wieliczki nastąpił wyciek – wyjaśniają tvn24.pl urzędnicy zaangażowani w przygotowanie wyborów, które miały się odbyć w ten weekend.

Sprawą wycieku zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która, według nieoficjalnych informacji tvn24.pl, namierzyła konkretnego pracownika. Wkrótce po ujawnieniu wzoru karty wyborczej przez kandydata Żółtka, zaczął on krążyć po internecie. Wydrukowane karty rozrzucano m.in. w Głogowie, trafiły one także do skrzynek pocztowych mieszkańców Szczecina.